ASO Başkanı Ardıç, NATO Ankara Zirvesi'ni değerlendirdi

Ardıç, yazılı açıklamasında, başkentin 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yaptığını belirterek, etkinliğin Türkiye'nin uluslararası alandaki güçlü konumunu tüm dünyaya gösterdiğini bildirdi.

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Zirvede öne çıkan en önemli başlıklardan birinin savunma sanayisindeki işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılık olduğunu vurgulayan Ardıç, "Ankara, güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı, AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle ülkemizin stratejik gücüne yön vermeyi sürdürmektedir. Zirvenin, savunma sanayimizde uluslararası işbirliklerinin gelişmesine, yeni teknoloji ortaklıklarının güçlenmesine ve yüksek katma değerli üretim kapasitemizin daha da ileri taşınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Ardıç, zirveyle Ankara'nın küresel bir başkent olarak konumunu daha da güçlendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin uluslararası etkinliğinin ve diplomatik ağırlığının her geçen gün arttığını gösteren bu önemli organizasyon, ülkemizin küresel ölçekte üstlendiği yapıcı ve güven veren rolü bir kez daha teyit etmiştir. ASO olarak, savunma sanayisinde faaliyet gösteren üyelerimizin küresel rekabet gücünü artırmak ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını desteklemek amacıyla kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz ve üretim ekosistemimizin tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."