Asya borsaları alıcılı seyrediyor

ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığını gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, Japonya'da genel seçim sürecinin başlaması bölgenin odağında bulunuyor.

Asya tarafında haftanın son işlem gününde artan küresel risk iştahı ve bölgedeki gelişmelerle Hindistan hariç pozitif bir seyir izleniyor.

JAPONYA'DA MECLİS ERKEN GENEL SEÇİM İÇİN FESHEDİLDİ

Japon parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisi, bu sabah yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumunda kendini feshetti.

Meclisten yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin, erken genel seçime gidilebilmesi için feshedildiği bildirildi. Normal şartlarda görev süresi 2028'e kadar devam edecek olan meclisin feshi, acil erken genel seçim sürecini başlatıyor.

8 Şubat'ta yapılacak genel seçim için kampanya süreci 27 Ocak'ta başlayacak.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hükümetin erken seçime parlamento çoğunluğunu daha da artırmak için gideceği, bunun da daha fazla teşvik harcaması yapmasına olanak sağlayabileceği beklentisi ülke piyasalarında risk iştahını destekliyor.

BOJ POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

Asya'nın en önemli merkez bankalarından olan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,75'te sabit tuttu. BoJ açıklamasına göre, banka, iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75'te sabit tuttu. Karar 8'e karşı 1 oyla alınırken, Hajime Takata faiz artırımına yönelik oy kullandı.

Hajime, fiyat istikrarı hedefinin aşağı yukarı sağlandığını ve yurt dışı ekonomilerin toparlanma aşamasında olması nedeniyle Japonya'daki fiyatlara yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 53.874 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 4.990 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 4.127 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 26.705 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 kayıpla 82.015 puan seviyesinde bulunuyor.