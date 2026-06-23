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Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor

23.06.2026 - 10:32 | Son Güncellenme:

#Asya Borsaları#ABD-İran Görüşmeleri#Fed Para Politikası

Asya borsaları, ABD-İran hattındaki olumlu diplomatik gelişmelere karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikası duruşunu gelecek yıl da sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji şirketlerinin artan nakit ihtiyacına ilişkin endişelerle Çin hariç negatif seyrediyor.

Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor

Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanması için ABD ile İran arasındaki görüşmeler sürüyor. Taraflar arasındaki diplomatik temaslarda ilerleme sağlanırken, Katar ile Pakistan, ABD ve İranlı yetkililerin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını açıkladı.

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Savaşın enflasyon ve büyüme beklentilerini değiştirmesiyle ileriye dönük şahinleşen para politikalarına yönelik öngörülerin kuvvetlenmesi piyasalarda risk algısının yükselmesine neden oldu.

ABD ve Avrupa tarafındaki risk algısının yeni günde Asya'ya taşınmasıyla bölge piyasaları negatif seyrediyor. Öte yandan bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da haziran ayı imalat sanayi PMI 54,9 ile beklentileri aştı. Ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,8 ve bileşik PMI 52,5 ile önceki aya göre hızlanmaya işaret etti.

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Bunun yanı sıra dolar/yen paritesi 161,9'a çıkarak 3 Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile küresel finans piyasalarını görüşmek üzere çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Katayama yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve bu faktörlerin potansiyel etkileri de dahil olmak üzere küresel finans piyasalarını çevreleyen durumu görüştük." dedi.

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Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 10 azalışla 8.203 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,5 değer kaybıyla 69.848 puandan kapandı.

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Analistler, yapay zeka şirketlerine yönelik mevcut soru işaretlerinin yeniden belirmesinin yanı sıra yatırımcıların kar alma güdülerinin de devreye girmesini Kospi endeksindeki sert düşüşün nedenleri arasında gösterdi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artışla 4.104 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 kayıpla 23.280 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,5 kayıpla 76.712 puandan işlem görüyor.

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