Asya borsaları Çin hariç pozitif seyirde

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı söylemleri piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin izlenmesine yönelik bir protokol üzerinde çalıştığı yönündeki haberler piyasalardaki risk algısının bir nebze de olsa azalmasını sağladı.

Analistler, her şeyin artık günden güne değil, saatten saate değiştiği bir ortamda olumlu haber akışının bile piyasalarda fiyatlanamadığına vurgu yaptı. Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir görünüm izlenirken, bölgedeki diplomatik faaliyetler dikkati çekti.

BOJ'A YÖNELİK FAİZ ARTIRIM BEKLENTİLERİ GÜCÜNÜ KORUYOR

Asya borsaları, Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde nisan ayına güçlü bir başlangıç yapmasına karşın, Trump'ın gelecek iki-üç hafta içinde İran'da savaşın tırmanabileceğine işaret etmesinin ardından piyasalarda yön değişti.

Hürmüz Boğazı'nın Asya'nın önde gelen ekonomilerinden birçoğu için önemli bir petrol ve doğalgaz sevkiyat kaynağı olması da Asya'daki ekonomik aktivitenin bozulabileceğine yönelik endişelerin artmasına neden oluyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın enflasyon risklerini artırmasından dolayı Japonya Merkez Bankasının (BoJ) nisan ayında faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörüler öne çıkarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un 28 Nisan'daki toplantısında yüzde 67 ihtimalle faiz artıracağı fiyatlanıyor. Tahvil tarafında bölgede satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Japonya'nın 5 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artışla yüzde 1,78'e çıktı.

ÇİN'İN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Diplomatik tarafta ise Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, dün, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile peş peşe yaptığı telefon görüşmelerinde, Orta Doğu'daki durumu konuştu.

Bakan Vang, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüşmesinde, ABD ve İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) yetki almadan İran'a askeri operasyon başlattığını, bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

Körfez ülkelerinin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmesi, sivillerin ve askeri olmayan hedeflerin korunması gerektiğinin altını çizen Vang, gemicilik rotalarının ve enerji ile altyapı güvenliğinin garantiye alınması gerektiğini ifade etti.

Çinli Bakan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesinde de Çin ile Avrupa'nın, merkezinde BM'nin olduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni korumasının, iki tarafın ortak sorumluluğu olduğuna işaret etti.

Öte yandan, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ise ülkesinin, Basra Körfezi'ndeki gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla "güvenli deniz koridorları" oluşturulması önerisi konusunda diğer ülkelere işbirliği çağrısında bulundu.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 yükselişle 5.377 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artışla 53.091,5 puandan günü tamamladı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 3.883 puandan işlem görüyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksinde ve Hindistan'da Sensex endeksinde ise tatil nedeniyle işlemler yapılmıyor.