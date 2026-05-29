Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

29.05.2026 - 10:47 | Son Güncellenme:

Asya borsalarında, ABD ile İran'ın ikinci tur görüşmelerinde 60 günlük yeni bir ateşkes konusunda anlaştığına ilişkin haber akışıyla Çin hariç alıcılı bir seyir öne çıkıyor.

ABD-İran hattındaki haber akışı, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen müzakerelerde nükleer program konusunda bazı anlaşmazlıkların devam ettiğini ancak tarafların anlaşmaya "çok yakın" olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'da risklerin gölgesinde geçen 3 ayın sonunda tarafların 60 günlük yeni bir ateşkes konusunda anlaşma sağladığına yönelik gelişmeler piyasalarda risk iştahının canlı kalmasına katkı verdi.

Anlaşma ihtimallerinin güçlenmesiyle gerileyen petrol fiyatları küresel çapta enflasyon endişelerinin azalmasını sağlarken, Asya borsaları yeni günde Çin hariç pozitif seyrediyor.

Asya'ya petrol sevkiyatlarının yeniden hızlanabileceği beklentileri ile Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) tahminlerin altında gelmesi borsalara alım getirdi. Japonya'da Tokyo TÜFE, mayıs ayında yüzde 1,4 ile öngörülerin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,6 artışla 8.476 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 değer kazancıyla 66.330 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 düşüşle 4.066 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 25.230 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 75.947 puan seviyesinde bulunuyor.

Mimar Sinan'ın 438 yıllık sırrı çözüldü
Eski İsrail casusundan canlı yayında Türkiye itirafı! Bir sonraki savaşa işaret etti: 'Fırtına yaklaşıyor'
Çocukları için Özbekistan’a taşındılar! ‘Türk olarak iş fırsatı bulup geldiyseniz çok şanslısınız'
Galatasaray'dan yeni loca projesi! İşte kasaya girecek para
Özay ŞendirHa İsrail ha Hindistan...
Abbas GüçlüLGS, YKS ve fırsat eşitliği?
Abdullah KarakuşAna muhalefet içindeki muhalefet
Mehmet Tez‘Yapay zekâ kullanılmamıştır’
Atilay KandemirAyrılmaz arkadaşlar
Kırıkkale'de korkunç kaza! Yoldaki su birikintisi 3 can aldı
Serinlemek için girdiği denizde kayboldu! 40 metre açıkta hareketsiz bulundu: Durumu ağır
Bayram dönüşü yoğunluğu başladı! Trafik, yer yer durma noktasına geldi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un fethini hala hazmedemeyen hazımsızlar var