Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAsya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

04.09.2026 - 09:57 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Asya Borsaları#Fed Faiz Artışı

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin azalması ve teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle Çin hariç pozitif seyrediyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin azalması ve tahvil faizlerindeki hafif gerilemenin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Jeopolitik gelişmeler, ABD'deki ekonomik veriler ile ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın ekonomik verilerin enflasyon baskılarının hafiflediğini teyit etmesi halinde bu ayki para politikası toplantısında faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğine işaret etmesi, Fed'in faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin zayıflamasını sağladı.

Fed'in eylül ayında faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler yüzde 70 seviyelerinden yüzde 50 seviyelerine kadar geriledi.

Haberin Devamı

Asya borsaları da teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor. Fed’e ilişkin faiz artırım beklentilerinin gerilemesi teknoloji hisselerini pozitif etkiliyor.

Haberin Devamı

Japonya borsasında işlem gören Softbank Group'un hisseleri yüzde 11,7, Güney Kore borsasında işlem gören SK Hynix'in hisseleri yüzde 3, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 2,4, Hong Kong borsasında işlem gören Baidu'nun hisseleri yüzde 4,3 değer kazandı.

Haberin Devamı

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin güç kazanmasıyla 155,3 seviyesine gerileyerek bir ayın en düşük seviyesini gören dolar/yen paritesi 156 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Haberin Devamı

Diğer taraftan Pekin yönetimi, ABD'nin, "İran'la bağlantılı oldukları" gerekçesiyle Çin vatandaşlarına ve şirketlerine getirdiği yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,74 artışla 6.694 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,28 değer kazancıyla 65.034 puandan kapandı.

Haberin Devamı

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.938 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 yükselişle 25.710 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 76.834 puan seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ruhi Çenet’in ‘Hasidik Yahudiler’ belgeseli ABD’yi karıştırdı
Ruhi Çenet’in ‘Hasidik Yahudiler’ belgeseli ABD’yi karıştırdı
Mauro Icardi gözden düştü Beklediği teklifi alamadı
Mauro Icardi gözden düştü! Beklediği teklifi alamadı
Altında büyük kırılma kapıda mı Piyasalar bugün sarsılabilir
Altında büyük kırılma kapıda mı? Piyasalar bugün sarsılabilir
‘El Nino çok güçlü geliyor’
‘El Nino çok güçlü geliyor’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKaptan ehliyetlerinde sorun çok…
Cem Kılıç
Cem KılıçMesleki sır korunmalı
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEzber bozmak (3)
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuş10 bin km uzakta ne görünüyor?
Mehmet Tez
Mehmet TezKültür savaşları: K-Pop, Çin ve Hindistan’da süper grup peşinde
Atilay Kandemir
Atilay KandemirDost ağırlaması
İlgili Haberler
Son dakika... Berhan Şimşek CHP MYKdan istifa etti
Son dakika... Berhan Şimşek CHP MYK'dan istifa etti
Tramvayın önüne koşan çocuğu son anda kurtardı
Tramvayın önüne koşan çocuğu son anda kurtardı!
Hukuk bürolarında ‘panel’ soruşturmasında detaylar belli oldu 31 adrese arama
Hukuk bürolarında ‘panel’ soruşturmasında detaylar belli oldu! 31 adrese arama
Arif Ahmet Denizolgunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktora tutuklama talebi
Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktora tutuklama talebi