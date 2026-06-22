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Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

22.06.2026 - 10:04 | Son Güncellenme:

#Asya Borsaları#Hong Kong#ABD-İran Görüşmeleri

Asya borsaları, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin risk algısını azaltmasının ardından Hong Kong hariç pozitif seyrediyor.

Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonu kalıcı olarak düşürecek nihai bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla ABD ve İran heyetleri arasındaki diplomatik temaslar arabulucular eşliğinde sürdürülüyor.

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Görüşmelerde zaman zaman gerilim artsa da uzlaşı masasında kalınması bölgede barışın tesis edilebileceğine yönelik umutları koruyor.

Orta Doğu'ya ilişkin olumlu gelişmelerle Asya borsalarında Hong Kong hariç pozitif bir görünüm hakim olurken Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı.

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Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Bölge piyasalarında yarı iletken sektöründeki yükselişler dikkati çekerken, Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören SK Hynix'in hisseleri yüzde 5,6 arttı. Hisselerindeki bu yükselişle SK Hynix'in piyasa değeri 1,3 trilyon dolara çıktı.

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Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artışla 9.110 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 72.572 puandan kapandı. Nikkei 225 endeksi 72.831,73 puanla rekor seviyeyi gördü.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 artışla 4.152 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,5 primle 77.210 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 kayıpla 23.840 puanda bulunuyor.

 

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