Asya borsaları karışık seyrediyor

Dünya genelinde farklı bölgelerde devam eden jeopolitik gerilimlere eklenen yeni tarife tehditleri, varlık fiyatlarının yönü üzerindeki etkisini sürdürürken gözler, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmaya çevrildi.

ABD Başkanı Trump'ın Grönland meselesine ilişkin sert tutumu ve Avrupalı liderlerden gelen misilleme sinyalleri, yatırımcıların piyasalardaki riski yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olan New York borsası, dünkü işlemlerde satış baskısı yaşadı.

Tarife ve ticaret gerilimlerinin etkisiyle ABD ve Avrupa tarafında görülen satıcılı seyir, yeni işlem gününde Asya borsalarında da etkili oluyor. Yeni işlem gününde yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisinin azalmasıyla Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkıyor.

JAPON TAHVİL FAİZLERİ REKOR SEVİYELERDE

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini açıklamasının ardından tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi yeni işlem gününde de sürüyor.

Japonya piyasaları daha önce daha fazla mali teşvik beklentisini olumlu karşılarken artan harcamaların nasıl finanse edileceği konusunda oluşan şüpheler tahvil piyasasındaki satışlarda etkili oluyor.

Bunlara ek olarak, ABD tahvil piyasalarındaki satıcılı seyir de Japon tahvillerine yayılırken Japonya'da 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,86 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,28'le 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISI HI'DAN ÇOK TARAFLI TİCARET SİSTEMİNİN KORUNMASI ÇAĞRISI

Öte yandan, Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasıyla dünya ticaretini ülkesinin lehine yeniden şekillendirmeye giriştiği bir dönemde çok taraflı uluslararası ticaret sisteminin korunması çağrısında bulundu.

Çok taraflı ticaret sisteminin son yıllarda ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Hı, belirli ülkelerin tek taraflı eylemlerinin ve ticaret anlaşmalarının Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temel ilkelerini ve kurallarını ihlal ettiğini, küresel ekonomi ve ticaret düzenine ciddi zarar verdiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 52.730 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 4.910 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 4.110 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 26.513 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 81.620 puan seviyesinde bulunuyor.