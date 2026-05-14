Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor

14.05.2026 - 11:12 | Son Güncellenme:

Asya borsalarında ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı artarken, Asya borsaları da çip ve teknoloji şirketlerindeki yükselişten destek buldu.

Trump ve Şi Cinping arasındaki görüşmede Orta Doğu'daki savaş, Tayvan meselesi, ikili ticaret ve ekonomi konularının ele alınması bekleniyor. Trump ve Şi Cinping arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde bugün 4.258,86 puanla rekor seviyeyi gören Çin'de Şanghay bileşik endeksinde daha sonra kar satışlarıyla düşüş eğilimi öne çıktı.

Japonya'da da enflasyonist baskıların artması ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artıracağına yönelik öngörülerin güçlenmesiyle ülkede 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,92'yle tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, bu durum ülkede pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,75 artışla 7.981 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,95 değer kaybıyla 63.693 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 kayıpla 4.204, puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 26.444 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,9 primle 75.255 puan seviyesinde bulunuyor.

 

 

Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Trump 8.5 yıl sonra neden Çin'de? 'Soğuk Barış' zirvesinin şifreleri: Stratejik sıkışma ve pazarlıklar...
Fenerbahçe'den Salah'a çılgın maaş teklifi! 'Evet' dedi iddiası
Yataktan ani kalkınca kalp duruyor mu? 'Japon bilim insanı söylüyor' dediler gerçek başka çıktı
Adana'da Akılalmaz Olay! Vakaya giden ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü
Kasapoğlu, NATO PA'da 360 derece güvenlik yaklaşımının önemini vurguladı
Emine Erdoğan, Kazakistan'da Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı
Taksici Erhan Çiftçi cinayetinde iddianame hazır! Katil zanlısına müebbet hapis talebi