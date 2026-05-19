Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAsya borsaları karışık seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Asya borsaları karışık seyrediyor

19.05.2026 - 10:07 | Son Güncellenme:

#Asya Borsaları#Tahvil Faizleri#Japonya Ekonomisi

Asya borsaları, dünya genelinde yükselen tahvil faizlerinin şirket değerlemelerini sorgulatması ve Japonya'da açıklanan makroekonomik verilerle karışık seyrediyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları bir süreliğine ertelediğini duyurmasına karşın, Orta Doğu’daki gündemin hızlı değişmesi yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına yol açıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bölgedeki gerilimlerin henüz tam olarak giderilmemesi nedeniyle yüksek seyrini koruyan petrol fiyatları, küresel ölçekte enflasyonist baskıların güçlenerek devam edebileceğine işaret ederken, dünya genelinde tahvil faizlerinde görülen yukarı yönlü hareketler pay piyasalarında fiyatlamaları zorluyor.

Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,77'ye çıkarak Haziran 1997'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan Japonya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde iç talep ve ihracattaki canlanmanın etkisiyle beklentilerin üzerinde büyüdü.

Haberin Devamı

Japonya Kabine Ofisi verilerine göre, ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 genişledi. Analistler, bir önceki çeyrekte yüzde 0,8 olarak revize edilen büyümenin ardından bu çeyrekte yüzde 1,7'lik bir artış öngörüyordu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ekonomi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 büyüme kaydetti. İlk çeyrekte görülen büyümede, ekonomik üretimin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim harcamalarındaki güçlü seyir belirleyici oldu. Özel tüketim, giyim ve dışarıda yemek harcamalarının öncülüğünde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı.

Haberin Devamı

Otomotiv ve makine ihracatı büyümeye 0,3 yüzde puanlık katkı sağladı. Kurumsal yatırımlar ve sermaye harcamaları da bu dönemde yüzde 0,3 arttı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,3 azalışla 7.271 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 değer kaybıyla 60.740 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artışla 4.169 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 25.807 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 değer kazancıyla 75.627 puan seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Avrupa devi gözünü Türkiyeye dikti Tomahawk yerine TAYFUN
Avrupa devi gözünü Türkiye'ye dikti! 'Tomahawk yerine TAYFUN'
Meteoroloji’den 81 il için kritik uyarı 5 gün sürecek
Meteoroloji’den 81 il için kritik uyarı! 5 gün sürecek
Fenerbahçede Dirk Kuyt sürprizi Alacağı görev ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi! Alacağı görev ortaya çıktı
Sağlık raporlarında yeni dönem e-Nabız’dan tek tıkla sağlık raporu dönemi başlıyor
Sağlık raporlarında yeni dönem! e-Nabız’dan tek tıkla sağlık raporu dönemi başlıyor
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkULUSUN TALİHİ
Zafer Şahin
Zafer Şahinİmamoğlu’nun kalemini Özel kırdı
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu‘Ağır Roman’ davalık oldu!
Eren Aka
Eren AkaAnadolu’dan Michelin’e!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaTHY Frieze NY’ta
İlgili Haberler
Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Times Meydanı‘nda performans sergiledi
Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Times Meydanı‘nda performans sergiledi
Afyonkarahisarda kavgayı ayırmak isteyenlerin üzerine bıçakla çullanmıştı Yakayı ele verdi
Afyonkarahisar'da kavgayı ayırmak isteyenlerin üzerine bıçakla çullanmıştı! Yakayı ele verdi
Torbalı’da korkunç olay Yanmış kadın cesedi bulundu: Cesedin yanındaki kadından kan donduran ifade
Torbalı’da korkunç olay! Yanmış kadın cesedi bulundu: Cesedin yanındaki kadından kan donduran ifade
Bakan Göktaş, devlet himayesindeki başarılı sporcu gençlerle buluştu
Bakan Göktaş, devlet himayesindeki başarılı sporcu gençlerle buluştu