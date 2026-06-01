Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor

01.06.2026 - 10:13 | Son Güncellenme:



Asya borsalarında, ABD ve İran arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, yapay zeka rallisinin jeopolitik riskleri dengelemesiyle haftanın ilk işlem gününde risk iştahı yüksek seyrediyor. ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik öngörüler gücünü korumasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'tan net bir açıklama gelmemesi sürece ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.

Asya tarafında da Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın bu hafta Güney Kore'ye yapacağı ziyarette ülkenin önde gelen teknoloji yöneticileriyle görüşeceğine dair haber akışıyla Güney Kore borsasında sert yükselişler görülürken LG'nin hisseleri yüzde 30'a yakın yükseldi.

Öte yandan Çin'de mayıs ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 52,2'den 51,8'e gerilemesinin ardından ülkede pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7 yükselişle 8.788 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 66.928 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle 4.053,63 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 25.408 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 74.736 puan seviyesinde bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi 8.874,16 puanla, Japonya'da Nikkei 225 endeksi 67.231,28 puanla rekor seviyeyi gördü.

Mimar deşifre etti! iPhone'ları sıfırlayan yöntem: Biz bu tuzağa düşmedik
Kafelerde laptop krizi! İstanbul'da brçok mekan yasakladı
Yunan basınından çarpıcı itiraf: 'Türkiye'nin altın fırsatı'
Altında düşüşün nedeni belli oldu! Piyasalar kritik karara kilitlendi
Tunca BenginCHP’de koltuk kapmaca oyunu!..
Didem Özel TümerBerlin’in Türkiye perspektifi
Abdullah KarakuşAnkara sokakları ve Mansur Yavaş
Hakkı ÖcalBibi gel, Miço ve Hristo’yu kurtar!
Zeynep AktaşAltın soluklandı borsa parıldıyor
Dr. Demet ErciyesUnutkanlığın ardındaki sessiz gerçek: Tip 3 Diyabet
Asu MaroEn sevdiğini öldürmek, bu kızı yeniden büyütmek
Osman GençerHem tehlikeli hem değerli
Prof. Dr. Mahmut ÖzerTÜİK'in ‘İstatistiklerle Aile, 2025’ Verileri Ne Söylüyor?
CHP'den, işten çıkarılmalara ilişkin açıklama
Eski Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Bakan Çiftçi: Bayram tatilinde trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da sürücülere uyarı! Anadolu Otoyolu’nun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor