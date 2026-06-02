Asya borsaları karışık seyrediyor

UzmanparaAsya borsaları karışık seyrediyor
02.06.2026 - 09:55 | Son Güncellenme:

#Asya Borsaları#ABD-İran Gerilimi#Yapay Zeka Rallisi

Asya borsaları, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin jeopolitik risklerin yapay zeka rallisini gölgede bırakmasıyla karışık seyrediyor.

ABD ile İran arasında barışa ilişkin bir ilerleme kaydedilememesiyle küresel piyasalarda risk algısı devam ediyor. Yapay zeka hisseleri öncülüğündeki ralli borsaları rekor seviyelere taşırken Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması piyasalarda dalgalanmalara sebep oluyor.

Yatırımcıların ABD-İran arasında anlaşma olacağına dair umutları devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut koşullardan dolayı enerji fiyatları enflasyon ve faiz oranlarının kısa vadeli görünümünün temel belirleyicisi olarak gündemde kalıyor.

Güney Kore'de mayıs ayına ilişkin enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ilerleyen aylarda Güney Kore Merkez Bankasının faiz oranlarını artıracağına dair beklentileri güçlendirdi.

Japonya'da yetkililerin döviz piyasasına gerektiğinde müdahale edebileceğine yönelik öngörülerin gücünü korumasıyla dolar/yen paritesi yatay seyirle 159,7'de bulunuyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 8.801 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 66.604 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükselişle 4.073 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 artışla 25.890 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 74.080 puan seviyesinde bulunuyor.

