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Asya borsaları karışık seyrediyor

29.06.2026 - 10:32 | Son Güncellenme:

#Asya Borsaları#Orta Doğu Gerilimi#Yapay Zeka Yatırımları

Asya borsaları, Orta Doğu'ya ilişkin haber akışlarından kaynaklı jeopolitik belirsizlikler, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerleme endişeleriyle karışık seyrediyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Orta Doğu'da tansiyonun tekrar yükselmesi hafta başında küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Hafta sonu ABD ve İran'ın düzenlediği karşılıklı saldırıların ardından saldırıları durdurma ve görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşması piyasalarda karar alma süreçlerini zorlaştırırken bu durum yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açıyor.

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Öte yandan, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerleme endişeleri de küresel piyasaları baskı altına almaya devam ediyor. Şirketlerin yapay zeka yatırımları için yaptığı sermaye harcamalarının ne zaman kara dönüşeceğine dair belirsizlik söz konusu endişelerin artmasına neden oluyor.

Asya borsalarında, bu gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor. Çin'in 20 Japon savunma sanayisi ve araştırma kuruluşu şirketine yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırdığına dair haberler bölgede ticari gerilimlerin artabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

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Diğer taraftan, Güney Koreli teknoloji şirketleri Samsung Electronics ve SK Group'un yatırım planlarını açıklaması bekleniyor. İki şirketin yatırımlarının toplam tutarının 10 yıl içinde 1,3 trilyon doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

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Öte yandan makroekonomik veri tarafında Japonya'da mayıs ayında perakende satışlar aylık yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 5,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede nisan ayına ilişkin perakende satışlar aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 2,1 artmıştı.

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Söz konusu veri, Japonya'da iç tüketimin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.395 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 69.522 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artışla 4.073 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 kazançla 23.092 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 düşüşle 76.792 puandan işlem görüyor.

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