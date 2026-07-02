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Asya borsaları karışık seyrediyor

02.07.2026 - 10:03 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Teknoloji

Asya borsalarında, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Artan çip maliyetlerinin etkilerinin sektör geneline yansıyabileceğine yönelik endişelerle teknoloji hisselerinde sert düşüşler öne çıkıyor. Teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarının olumlu etkilerinin yakın vadede görülüp görülmeyeceğine dair endişeler tekrar küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu.

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New York borsasında teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı yeni günde Asya piyasalarına da taşındı. Bölgede Güney Kore borsası öncülüğünde negatif bir seyir öne çıkıyor.

Güney Kore borsasında işlem gören teknoloji şirketleri SK Hynix'in hisseleri yüzde 12,8, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 8,9 değer kaybetti. Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 7,9 azalışla 7.648 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 değer kaybıyla 68.247 puandan kapandı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 azalışla 4.045 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 23.040 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 77.253 puandan işlem görüyor.

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