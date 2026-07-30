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Asya borsaları karışık seyrediyor

30.07.2026 - 10:07 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Asya Borsaları#Fed Faiz Kararı

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından para politikasına ilişkin belirsizliklerin artması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle karışık seyrediyor.

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Asya borsaları karışık seyrediyor

Merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2 gün süren toplantısının ardından Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

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Karar 3'e karşı 9 oyla alındı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana oy kullandı.

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Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon baskısına ilişkin endişeleri artırırken, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi. Bu gelişmelerin yanı sıra Güney Koreli şirketlerin çip hisselerindeki satış baskısı da varlığını korumaya devam etti.

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GÜNEY KORE HÜKÜMETİ MEVZUATTA DÜZENLEMEYE GİDİYOR

Asya borsalarında şirketlerin yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izlenirken, Güney Koreli yarı iletken hisselerindeki güç kaybı sürüyor.

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Güney Kore hükümeti, bireysel yatırımcıların kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına erişimini kısıtlamak için önlemler almayı taahhüt etti. Bu önlemler arasında bireylerin bu fonlara yaptığı yatırımlara sınırlamalar getirilmesi de yer alıyor.

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SAMSUNG ELECTRONİCS'İN FAALİYET KARI BEKLENTİLERİ AŞTI

Kurumsal tarafta Güney Koreli çip üreticisi Samsung Electronics, ikinci çeyrekte işletme karının tahminleri aşmasıyla rekor performansını sürdürdü.

Güney Koreli teknoloji devi, yıllık bazda yüzde 1800 artışla rekor bir çeyreklik faaliyet karı elde ederken, gelirleri de yüzde 130 yükseldi. Kar bir önceki çeyreğe göre yüzde 56'dan fazla artarken, gelir yüzde 28'den fazla yükseldi.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamada, yapay zekanın yanı sıra genel amaçlı bilgi işlem talebinde de üstel bir büyüme görüldüğü belirtildi. Çip kıtlığının daha da kötüleşeceği ve 2028'e kadar uzamasının öngörüldüğü ifade edildi.

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Güney Koreli çip devi, ayrıca dünyanın en büyük 5 veri merkezi müşterisiyle anlaşmaları tamamladığını ve yapay zeka ile ilgili taleplerini desteklemek için 5 büyük müşteriyle daha görüşmelerin son aşamasında olduğunu belirtti.

Bu iyimser haber akışına rağmen piyasalarda çip hisselerinin odakta olduğu satıcılı seyrin etkisiyle Samsung Electronics hisseleri gün içinde yüzde 8 yükseldi ancak kazançlarını geri verdi.

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Bu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle 5.593 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 61.866 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalışla 3.805 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 25.858 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 77.682 puan seviyesinde bulunuyor.

 

 

 

 

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