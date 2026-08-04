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Asya borsaları karışık seyrediyor

04.08.2026 - 10:20 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Asya Borsaları#Orta Doğu Görüşmeleri

Asya borsaları, teknoloji ve yapay zeka bağlantılı şirket bilançolarından gelen olumlu sinyallere karşın Orta Doğu'daki müzakerelerin sonuçsuz kalabileceği etkisiyle karışık seyrediyor.

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Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD ile İran arasında barış görüşmeleri devam ederken görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması piyasaların risk iştahını törpülüyor.

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Görüşmelere ilişkin Tahran yönetiminden belirgin bir sinyal gelmemesi, yatırımcıları yeni bir çatışma yaşanabileceği endişesine sürüklüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Tahran ile müzakerelerin yeniden başladığını belirterek İran'ın müzakereler konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını savundu.

Trump, "İran'ın talebi üzerine, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı." diye konuştu.

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Söz konusu ülkelerden kendisine "saldırıları durdurması" çağrısı gelmese 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını söyleyen Trump, adı geçen Körfez ülkelerinden gelen telefonla saldırıları durdurma kararı aldığını belirtti.

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Asya'da Orta Doğu'daki mevcut gelişmelerin paralelinde, yatırımcılar, bir süredir "yüksek değerleme" endişeleri nedeniyle sert satışlara maruz kalan teknoloji hisselerine temkinli şekilde yeniden yönelirken bölge ekonomilerine ilişkin belirsizlikler toparlanma sürecini yavaşlatıyor.

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Öte yandan ABD ile Japonya'nın ortak müdahaleleriyle Japon yeni dün dolar karşısında yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dün 155,2 seviyesine gerileyen dolar/yen paritesi, 6 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye indi. Parite yeni işlem gününde ise yüzde 0,3 artışla 157,6 seviyesinde bulunuyor.

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Bu arada, Japonya Merkez Bankası (BoJ) bankanın devlet tahvilleri alımlarını azaltmasının tahvil piyasaları üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Değerlendirmede, "Japon devlet tahvilleri (JGB) piyasalarının işleyişi istikrarlı bir şekilde iyileşirken, piyasa katılımcılarının elindeki JGB miktarının Bankanın alımlarını azaltmasıyla paralel olarak artacağı varsayımıyla piyasaların istikrarını yakından takip etmek gerekiyor. Bu doğrultuda, yatırımcıların JGB varlıklarının son birkaç yıldaki durumunu inceleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,62 artışla 6.358 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 63.899 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,24 artışla 3.819 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 25.814 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 78.484 puan seviyesinde bulunuyor.

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