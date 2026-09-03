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Asya borsaları karışık seyrediyor

03.09.2026 - 10:14 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Teknoloji Hisseleri

Asya borsaları, jeopolitik tansiyonun kısmen hafiflemesi ve petrol fiyatları ile tahvil faizlerindeki yükselişlerin hız kesmesine karşın teknoloji hisselerinde görülen oynaklıkla karışık seyrediyor.

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Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların çok uzun sürmeyebileceğine dair açıklamaları küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

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ABD'de beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdamı işgücü piyasasında ivme kaybına işaret ederken, New York Fed Başkanı John Williams’ın gümrük vergilerinin etkisinin zayıflaması ve yüksek enerji fiyatlarının diğer hizmet sektörlerine yayılmaması sayesinde ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini belirtmesi son dönemde güçlenen faiz artırım beklentilerini kısmen dengeliyor.

Asya borsaları, küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun kısmen hafiflemesi ve petrol fiyatları ile tahvil faizlerindeki yükselişlerin hız kesmesine karşın teknoloji hisselerinde görülen oynaklıkla karışık seyrediyor.

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Güney Koreli teknoloji şirketleri SK Hynix'in hisseleri yüzde 0,7, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 0,2 değer kaybetti.

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Makroekonomik veri tarafında Çin'de RatingDog hizmet sektörü PMI ağustosta 50,4'ten 51,4’e yükseldi. Japonya'da ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI ise 52,3'ten 52,5 seviyesine çıktı.

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Söz konusu verilerin bölgede iç talebin toparlanma eğiliminde olduğunu göstermesi de Asya piyasalarını destekliyor.

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Dolar/yen paritesi yüzde 1 azalarak 157,2 seviyesine geriledi. Yenin dolar karşısında güçlenmesi, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Hajime Takata'nın açıklamalarının ardından geldi. Takata, enflasyon baskılarına karşı koymak için Japonya Merkez Bankasının faiz artırımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, Japon yetkililerden kura müdahale olduğuna dair resmi bir teyit olmadığını ancak yenin daha da güçlenmesi durumunda Japon yetkililerden gelebilecek olası bir eylem konusunda yatırımcıların pozisyon alabileceğini söyledi.

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Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 6.579 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 64.208 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artışla 3.951 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 25.261 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 76.744 puan seviyesinde bulunuyor.

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