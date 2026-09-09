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Asya borsaları karışık seyrediyor

09.09.2026 - 10:23 | Son Güncellenme:

#Asya Borsaları#Jeopolitik Riskler#Enerji Arzı

Asya borsaları, artan jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

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Asya borsaları karışık seyrediyor

Orta Doğu’daki yeni saldırılar enerji arzına yönelik endişeleri artırırken yapay zekaya ilişkin iyimserlik sürüyor. Bu gelişmelerle, küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor.

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ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, enerji arzına ilişkin endişeler ve değişen faiz beklentileri üzerinden varlık fiyatlamalarında yeniden belirleyici olmaya başladı.

Asya borsalarında da karışık bir seyir hakimken Çin'de enflasyon verileri açıklandı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta yıllık yüzde 0,8, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 3,8 artarak beklentilerin üzerinde geldi.

Analistler, enerji maliyetlerindeki artışın ülkede enflasyonun hızlanmasına neden olduğunu belirtti.

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Orta Doğu'da yoğunlaşan saldırıların petrol tedariki risklerini artırması bölge piyasalarında risk algısını artırsa da yarı iletken sektörüne yönelik yatırımcı talebinin sürmesi teknoloji hisselerini destekledi.

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Japonya Merkez Bankasına (BoJ) dair şahin tahminlerin gücünü koruması ve Japon hükümetinin müdahalesiyle Japon yenindeki değerlenme sürüyor. Dolar/yen paritesi yüzde 0,5 düşüşle 153,3 seviyesinde bulunuyor.

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Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,42 artışla 7.053 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 65.146 puandan kapandı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 primle 3.935,1 puanda​​​​​​​, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 25.254 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 75.050 puan seviyesinde bulunuyor.

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