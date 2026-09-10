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Asya borsaları karışık seyrediyor

10.09.2026 - 10:14 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Asya Borsaları#Enerji Maliyetleri

Asya borsaları, artan enerji maliyetlerinin enflasyonun kalıcılığına ilişkin endişeleri artırması ve yükselen tahvil faizleri nedeniyle karışık seyrediyor.

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Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da alevlenen çatışmaların etkisiyle satış baskısı öne çıkıyor. Orta Doğu'da petrol tankerlerinin doğrudan hedef alınmasıyla tırmanan gerilimin ardından çatışmaların daha da şiddetlenebileceğine ilişkin endişelerle piyasalarda risk algısı yükseldi.

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Artan petrol fiyatları ile yükselen tahvil faizlerinin birleşimi, yatırımcıların karar verme süreçlerini zorlaştırırken ABD'de bugün açıklanacak üretici enflasyonu ve yarın açıklanacak tüketici enflasyonu öncesinde piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

Analistler, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin net bilgi sağlayacağını kaydederek, enflasyonda olası hızlanma veya yavaşlama emarelerinin Fed'e ilişkin beklentileri değiştirebileceğini söyledi.

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Artan enerji maliyetlerinin enflasyonun kalıcılığına ilişkin endişeleri artırması ve yükselen tahvil faizlerinin etkileri Asya borsalarında da hissediliyor.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Kazuyuki Masu, faiz artışı mesajı verdi. Masu, petrol ve zayıf yenin enflasyon risklerini artırdığına dikkati çekerek, ülkedeki finansal koşulların hala destekleyici olduğunu belirtti.

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Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.033 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,14 değer kazancıyla 65.232 puandan kapandı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kayıpla 3.934 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle 24.907 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 artışla 74.805 puan seviyesinde bulunuyor

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