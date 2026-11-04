Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAsya borsaları karışık seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Asya borsaları karışık seyrediyor

04.11.2026 - 10:34 | Son Güncellenme:

#Asya Borsaları#ABD Kongre Seçimleri#Donald Trump

Asya borsaları, ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratların resmi olmayan sonuçlara göre Senatoda ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının sınırlandırılabileceğine yönelik iyimserlikle karışık seyrediyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senatoda ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti. Söz konusu gelişmenin özellikle teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Demokratların Senatoda ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının sınırlandırılabileceğine ve ticari gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlikle Asya borsaları kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi alım kredisi programına bankaların yaptığı başvuruların 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını açıkladı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8'e, bileşik PMI da 52'ye geriledi.

Haberin Devamı

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,62 artışla 5.683 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,42 kayıpla 62.188 puandan kapandı.

Haberin Devamı

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 3.674 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kazançla 23.841 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 kayıpla 76.726 puanda seyrediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Piyasalarda altın fırtınası Fiyatlar uçuşa geçti
Piyasalarda altın fırtınası! Fiyatlar uçuşa geçti
ABD ara seçimlerinin Türkiyeye etkisi nasıl olur Tam saha prese başlamamız lazım
ABD ara seçimlerinin Türkiye'ye etkisi nasıl olur? 'Tam saha prese başlamamız lazım!'
Fenerbahçede Aziz Yıldırımın Volkan Demirel planı Oğuz Çetin iddiası
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Volkan Demirel planı! Oğuz Çetin iddiası
İstanbulda şiddet gördüğü öne sürülen kadın şikayetçi olmadı; eşi gözaltına alındı
İstanbul'da şiddet gördüğü öne sürülen kadın şikayetçi olmadı; eşi gözaltına alındı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirMİT Başkanı, Yunanistan Başbakanı, ültimatom…
Abbas Güçlü
Abbas Güçlü“İcat çıkartın”
Dilara Koçak
Dilara KoçakÇay sevenlere müjde
Asu Maro
Asu Maro‘Yanına yakışmak’ nedir?
Servet Yıldırım
Servet YıldırımGeleceği finanse etmek
İlgili Haberler
TIR sürücüsü cep telefonuyla kayıttaymış Eski milli güreşçi ve eşi kazada can verdi
TIR sürücüsü cep telefonuyla kayıttaymış! Eski milli güreşçi ve eşi kazada can verdi
Sağlık Bakanı Memişoğlundan organ bağışı çağrısı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'organ bağışı' çağrısı
Düğününe 1 hafta kalmıştı 25 yaşındaki Safiyeden acı haber
Düğününe 1 hafta kalmıştı! 25 yaşındaki Safiye'den acı haber
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında gizli tanık ifadeleri Herkes gördü zaten
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında gizli tanık ifadeleri! 'Herkes gördü zaten'