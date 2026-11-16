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Asya borsaları karışık seyrediyor

16.11.2026 - 10:09 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Asya Borsaları#Teknoloji Hisseleri

Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki düşüşler ile Çin ve Japonya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında gelmesiyle karışık seyrediyor.

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Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'li çip devi Nvidia'daki yönetim çalkantıları ile yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmelerin ekseninde yoğun gündemli haftaya karışık başlarken gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı konuşmaya çevrildi.

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Asya tarafında hafta yoğun veri akışıyla başladı. Bölgede büyüme, sanayi üretimi ve perakende satış verilerine ek olarak teknoloji alanında gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Nvidia'daki yönetimsel karışıklıkların bölgeye yönelik yarı iletken talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle yapay zeka bağlantılı hisselerde satıcılı seyir öne çıkıyor. Asya merkezli teknoloji şirketlerinden Güney Koreli SK Hynix'in hisseleri yüzde 7,9, Japonya'daki Kioxia Holdings hisseleri yüzde 7,7 ve Advantest'in hisseleri de yüzde 11,1 geriledi.

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Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi yüksek enerji fiyatlarının tüketimi ve net ihracatı olumsuz etkilemesi nedeniyle 3. çeyrekte beklentilerin aksine yüzde 0,1 daraldı. Ülkede sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 1,7 artarken, önceki aya göre yavaşlama kaydetti.

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Çin'de ise sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 4,8 ile tahminlerin altında yükselirken perakende satışlar yüzde 0,4 artsa da beklentileri aşamadı.

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Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,59 azalışla 5.100,50 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,25 kayıpla 59.769 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 3.594 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kazançla 23.748 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 82.034 puanda seyrediyor.

 

 

 

 

 

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