Asya borsaları negatif seyrediyor

Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

13.04.2026 - 11:12 | Son Güncellenme:

Asya borsalarında, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle negatif seyir öne çıkıyor.

Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken ABD Başkanı Donald Trump, donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi. Söz konusu gelişmeler küresel risk algısının yükselmesine neden olurken Asya piyasalarında da satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

ASYA'DA ODAK ENERJİ FİYATLARI

Piyasalarda müzakerelere yönelik olumsuz gelişmeler "yeni bir gerilim" fiyatlamalarını öne çıkardı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,4 artışla 98,7 dolara yükseldi. Asya piyasaları da ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne ilişkin açıklamalarının bölgeye yönelik enerji akışında aksamalara yol açabileceği endişeleriyle satış baskısı altında kaldı. Bölge ülkelerinin enerjide dışa bağımlılığı göz önünde bulundurulduğunda gelecek dönemde makroekonomik görünümde bozulma riski öne çıkıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Çin’de üretici enflasyonu geçen ay negatif bölgeden çıkmasına rağmen bu toparlanmanın talep kaynaklı değil enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklanması, görünümün sağlıklı olmadığına işaret ediyor.

Haberin Devamı

ÇİN'DEN, TAYVAN İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN 10 MADDELİK PAKET

Haberin Devamı

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yanı sıra bölgedeki diplomatik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile ilişkileri artırmak üzere 10 maddelik politika paketini duyurdu. Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Tayvan Çalışma Ofisinden yapılan açıklamaya göre, politika paketi, siyasi partiler arasında iletişim mekanizması kurulmasından seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına kadar iki ülke arasındaki temasları artırmayı ve bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Haberin Devamı
Paket kapsamında, ÇKP ile Tayvan'da ana muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) arasında düzenli bir iletişim mekanizması kurulması ve Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki gençlerin karşılıklı temasları için ortak bir kurumsal platform oluşturulması önerildi.

Haberin Devamı

Bazı bölgelerde su, elektrik ve doğal gaz paylaşılması ve iki bölgeyi birleştiren deniz köprüsü inşa edilmesi de öneriler arasında yer aldı. Ayrıca, Tayvan'ın tarım ve balıkçılık ürünlerinin Çin pazarına erişimi için karantina standartlarını sağlamak üzere bir iletişim mekanizmasının kurulması önerilirken Tayvanlı gıda imalatçılarının ana kara pazarına erişimi için kayıt sürecinin kolaylaştırılacağı kaydedildi.

GÜNEY KORE'DE 17,7 MİLYAR DOLARLIK EK BÜTÇE TASARISI ONAYLANDI

Mali tarafta ise Güney Kore Parlamentosu, hafta sonu Orta Doğu'daki gerilimin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 26,2 trilyon won (17,7 milyar dolar) tutarındaki ek bütçe tasarısına onay verdi. Ek bütçe tasarısı, 244 üyeden 214'ünün lehte, 11'inin aleyhte oy kullandığı ve 19'unun çekimser kaldığı genel kurul oturumunda kabul edildi.

Söz konusu ek bütçe, Orta Doğu'da yaşanan gerilim sebebiyle artan petrol fiyatlarının yarattığı yükü hafifletmeyi ve küçük işletmeler ile zor durumdaki hane halklarını bu durumun ekonomik etkilerinden korumayı amaçlıyor.

Haberin Devamı

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tasarıyı hızla onaylayan iktidar ve muhalefet partilerine teşekkür etti. Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düşüşle 5.808 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalışla 56.563 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.980 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,2 düşüşle 25.590 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,3 kayıpla 76.558 puan seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
