Asya borsaları negatif seyrediyor

08.05.2026 - 09:49 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Asya Borsaları#ABD-İran Gerilimi

Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artabileceği endişeleri Asya bölgesinde risk iştahını törpülüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji arzına yönelik endişeleri canlandırmasıyla oluşan satış baskısının gölgesinde ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

Asya tarafında ise ABD-İran gerilimiyle Güney Kore hariç negatif bir seyir hakimken, petrol fiyatlarının yüksek kalması bölgede enflasyon risklerinin sürmesine neden oluyor. Yapay zeka ve teknoloji temasının devam etmesi Güney Kore piyasalarında risk iştahını destekledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da nisan ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51, bileşik PMI 52,2 oldu. Söz konusu göstergeler önceki aya göre sınırlı şekilde azaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 62.734,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 artışla 7.498 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle değer kazancıyla 4.178 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 azalışla 26.329,5 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,6 kayıpla 77.404 puan seviyesinde bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
İsrail basını 'Türkiye, Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyor' diyerek duyurdu! 'Türk gücü Tel Aviv'i boğuyor'
YILDIRIMHAN'da test için öne çıkan 2 ülke
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın listesinde 2 golcü adayı!
Kaan kardeşliği...
Güven tazeleme!
Bahçeli'nin Özel'e verdiği mesaj
Avrupa Günü ve beklenen adımlar
Ruh hâlimizden kim daha iyi anlıyor?
Eski dostlar buluşması
Bakan Çiftçi’den SAHA EXPO’ya ziyaret! Milli teknolojileri inceledi
'Barış Anneleri'nden AK Parti'ye ziyaret
Beşiktaş iskelesi önünde silahlı çatışma! Yaralılar var
Hendek OSB’de facianın eşiğinden dönüldü! Fabrikadaki patlama: 1'i ağır 8 yaralı