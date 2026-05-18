Asya borsaları negatif seyrediyor

18.05.2026 - 10:24 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD-İran Gerilimi#Çin Makroekonomik Verileri

Asya borsaları, ABD ve İran arasında gerginliklerin yeniden artması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla Güney Kore hariç negatif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin beklentileri karşılamaması ve ABD-İran arasında tansiyonun yeniden artmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Petrol fiyatlarının jeopolitik risklerle yüksek seyrini koruması ve tahvil piyasalarındaki sert satış baskısı piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik veriler de yakından takip ediliyor. Çin'de sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 4,1 artsa da beklentilerin altında kaldı ve önceki aya göre yavaşlama eğilimi gösterdi. Perakende satışlar da yüzde 0,2 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Zayıf gelen Çin verileri bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri artırdı. Güney Kore piyasası yapay zeka teması nedeniyle çip talebi beklentilerinin güçlü kalmasıyla bölgede pozitif ayrıştı.

Öte yandan Japonya'da dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 159,07 seviyesine çıktı. Dolar/yen paritesindeki artış ülkede enflasyon endişelerini körüklemesinin yanında tahvil faizlerinde de yukarı yönlü hareketi tetikledi.

Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,74'e çıkarak 1995'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,31 artışla 7.516 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,08 değer kaybıyla 60.747 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kayıpla 4.111 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 azalışla 25.563 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 düşüşle 74.789 puan seviyesinde bulunuyor.

 

