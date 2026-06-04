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Asya borsaları negatif seyrediyor

04.06.2026 - 10:57 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Asya Piyasaları

Asya borsalarında, jeopolitik gerginliklere, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde görülen satış baskısının da eklenmesiyle Hindistan hariç negatif seyir izleniyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor

Orta Doğu'da çatışmalar şiddetlenirken, taraflardan gelen açıklamaların fazla iç açıcı olmaması küresel piyasalarda satış baskısının devam etmesine neden oluyor.

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Jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerinden enflasyon beklentilerini yeniden bozma ihtimali, riskli varlıklarda yükselişin daha kırılgan ilerleyebileceğine işaret ediyor.

İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kaldığına yönelik haberler petrol fiyatlarında ılımlı bir gerilemeyi sağlasa da gerilimin devam etmesi küresel piyasalarda satış baskısının sürmesine yol açıyor.

Öte yandan Broadcom'un yapay zeka gelirlerine ilişkin hayal kırıklığı yaratan tahmin açıklaması, teknoloji şirketlerine yönelik risk algısının güçlenmesini sağladı.

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New York borsasındaki düşüşler Asya piyasalarına da taşınırken, ABD-İran arasındaki gerilimin tırmanmasından dolayı azalan risk iştahı Asya borsalarında geri çekilmelere neden oluyor.

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Teknoloji ve çip üreticisi hisselerinin son dönemdeki kazançlarını geri vermesiyle Asya piyasalarında düşüş eğilimine sebep olurken, ABD ile İran arasında barış anlaşması yapılacağına dair süregelen şüpheler piyasalarda genel bir riskten kaçınma eğilimi yarattı.

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Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın dün yaptığı açıklamada, yükselen enflasyon riskleri karşısında faiz oranlarını artırmanın artıları ve eksilerini tartışmak gerektiğini belirtmesi de Asya borsalarındaki düşüşte etkili oldu.

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Bu ay faiz artırımına gideceği tahmin edilen Bankanın bu aydan sonra yılın geri kalanında bir faiz artırımına daha gidebileceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 düşüşle 8.639 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,35 değer kaybıyla 67.476 puandan kapandı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 düşüşle 4.044 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 azalışla 25.190 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 74.386 puan seviyesinde bulunuyor.

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