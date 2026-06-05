Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAsya borsaları negatif seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Asya borsaları negatif seyrediyor

05.06.2026 - 11:03 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Teknoloji Hisseleri

Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerle Hindistan hariç negatif seyrediyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor

Jeopolitik riskler ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. Yatırımcıların piyasaları rekor seviyelere taşıyan yapay zeka hisselerine olan ilgisinin düşmesi piyasalarda teknoloji sektöründen kaynaklı iyimserliğin azalmasına neden oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ABD'li çip üreticisi Broadcom'un gelir tahmini ve çip satışlarına ilişkin sunduğu görünümün beklentilerin altında kalması da teknoloji hisselerindeki yükselişleri durdurdu.

Jeopolitik gerilimlerin tırmanmasına karşın Orta Doğu'da ABD ile İran arasında anlaşmanın sağlanacağına yönelik beklentilerin devam etmesi ise piyasalardaki teknoloji kaynaklı satış baskısını dengeledi.

Asya borsaları da teknoloji hisseleri kaynaklı satış baskısıyla Hindistan hariç negatif seyrediyor. Analistler, kırdığı rekorlarla öne çıkan Kospi endeksindeki sert düşüşlerin küresel hisse senedi piyasasına ilişkin risk algısının artmasına sebep olabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Güney Kore piyasaları ayrıca Güney Kore Çalışma Bakanı Kim Young-hoon'un ülkenin en büyük teknoloji firmalarının yapay zeka karlarının daha büyük bir kısmını tedarikçiler, taşeronlar ve çalışanlarla paylaşması gerektiğini söylediğine dair haberlerden de olumsuz etkilendi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

BoJ'un bu ayki toplantısında faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması da Japonya borsası üzerinde satış baskısı oluşturuyor.

Haberin Devamı

Ülkede nisan ayına ilişkin hane halkı harcamalarının yüzde 1,6 yükselerek beklentilerin üzerinde artması BoJ'un faiz oranlarını artırmak için daha fazla hareket alanına sahip olduğunu gösterdi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,54 düşüşle 8.160 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,26 değer kaybıyla 66.618 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 düşüşle 4.026 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 azalışla 25.003 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 74.516 puan seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Dilan-Engin Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme
Dilan-Engin Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme
İşte memur ve emeklinin yeni maaş tablosu
İşte memur ve emeklinin yeni maaş tablosu
Galatasarayın Can Uzun teklifi ortaya çıktı Icardiye dünya yıldızı alternatif
Galatasaray'ın Can Uzun teklifi ortaya çıktı! Icardi'ye dünya yıldızı alternatif
Şarjöründeki tüm mermileri sıkarak oğlunu öldürdü İfadesi ortaya çıktı
Şarjöründeki tüm mermileri sıkarak oğlunu öldürdü! İfadesi ortaya çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKaybolan yıllarımı verseler demeyelim de...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüDoğru okul?..
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşGaziantep modeli ve çikolata fabrikası
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Sözde’ düşman, NATO’da dost
Mehmet Tez
Mehmet TezDünya yıkılırken yaptıklarımız (*)
Osman Gençer
Osman Gençerİzinli işkence ne zaman bitecek
Atilay Kandemir
Atilay KandemirYıl dönümü kutlaması
İlgili Haberler
Son dakika... Hatay Reyhanlıdaki terör saldırısında karar açıklandı
Son dakika... Hatay Reyhanlı'daki terör saldırısında karar açıklandı
250 kilometrelik soygun planı Kağıthaneden Boluya gittiler, aynı gün yakalandılar
250 kilometrelik soygun planı! Kağıthane'den Bolu'ya gittiler, aynı gün yakalandılar
Konyada vahşet apartmanı Katil en yakınındaki kişi çıktı
Konya'da vahşet apartmanı! Katil en yakınındaki kişi çıktı
Altın ve dövizlerle kayıplara karışmışlardı Firari kuyumculara mahkemeden 696 yıl hapis kararı
Altın ve dövizlerle kayıplara karışmışlardı! Firari kuyumculara mahkemeden 696 yıl hapis kararı