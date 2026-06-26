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Asya borsaları negatif seyrediyor

26.06.2026 - 10:13 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Asya Borsaları#Yapay Zeka

Asya borsaları, teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetlerin son kullanıcı talebini baskılayabileceğine ilişkin endişelerle negatif seyrediyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barışın korunacağına yönelik iyimserlikler sürerken, yapay zeka ve teknoloji şirketlerinden kaynaklı endişeler pay piyasalarını baskılıyor.

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Dünya genelinde enerji fiyatları kaynaklı öne çıkan enflasyon riskleri, yapay zeka ve teknoloji sektöründe artan çip talebinin maliyetleri yükseltmesiyle dijital alana yöneliyor.

Talep fazlasının oluşturduğu fiyat baskılarının son kullanıcıların dijital ürünlere erişimini zorlaştırabileceği öngörüleri öne çıkarken, bu durumun büyük bir döngüsellik içinde bulunan yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin büyüme ile karlılıklarını olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeleri gündeme taşıdı.

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Bu çerçevede tüketici elektroniğinde önde gelen Apple'ın yüksek çip maliyetleri dolayısıyla bazı ürünlerinin fiyatlarında artışa gitmesi söz konusu risklerin daha görünür hale gelmesine yol açtı.

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Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi.

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Buna karşın endeksteki yıllık artış, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Analistler, çekirdek PCE verisinin beklentiler dahilinde artış kaydetmesinin, nisan ve mayıs aylarında petrol fiyatlarının yüksek seyrine rağmen fiyatlama davranışlarında ileriye dönük ciddi bir bozulma sinyali olarak değerlendirilmediğini belirterek, bu durumun gelecek dönemde petrol destekli enflasyonda yavaşlama senaryolarını ön plana taşıdığını kaydetti.

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Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar iki kez faiz artışı yapabileceğine yönelik beklentiler güç kaybederken, eylül toplantısında faiz artışı yapılabileceğine ilişkin tahminler ekim ayına doğru kaydı.

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Bu gelişmelerle Asya borsaları da yapay zeka ve teknoloji odağında satıcılı bir seyir izleniyor. Yapay zeka şirketi OpenAI'ın halka arzını ertelediğine dair haberlerle Japonya merkezli yatırım ve teknoloji şirketi SoftBank Group'un hisseleri yüzde 4 düştü. SoftBank, OpenAI’nin en büyük destekçilerinden biri konumunda bulunuyor.

Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu veri Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkı duruşunu sürdüreceğine yönelik öngörüleri perçinlerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 1 faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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Dolar/yen paritesi 161,95'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından ülke ekonomi yönetiminin kura müdahale edebileceği beklentileriyle paritedeki yükseliş yavaşladı. Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 161,7 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,8 azalışla 8.411 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,1 değer kaybıyla 69.408 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 düşüşle 4.046 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 kayıpla 22.634 puandan kapandı. Hindistan borsasında tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

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