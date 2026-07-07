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Asya borsaları negatif seyrediyor

07.07.2026 - 09:54 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Asya Borsaları#Ticari Gemiler

Asya borsalarında, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeleriyle Hindistan hariç negatif bir seyir izleniyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor

ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptıyla bölgede esen barış rüzgarları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin hedef alınmasıyla terse döndü. Söz konusu gelişmelerle artan küresel risk algısı ve halihazırda devam eden yarı iletken sektörüne ilişkin değerleme endişeleriyle Asya borsalarında Hindistan hariç satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

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Güney Koreli ve Japon yarı iletken hisselerinde sert satış baskısı dikkati çekerken, söz konusu kayıplar endekslerin performansında etkili oluyor.

Kurumsal tarafta ise yarı iletken sektöründe Samsung Electronics, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, faaliyet karı 89,4 trilyon wona (yaklaşık 58,5 milyar dolar) yükseldi.

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Buna karşın, büyük ölçekli veri merkezi yatırımlarının yapay zeka altyapısında ulaştığı seviyenin ardından büyüme ivmesinin mevcut değerlemeleri destekleyip destekleyemeyeceğine yönelik endişeler yatırımcı iştahını sınırladı. Söz konusu endişelerin etkisiyle Samsung Electronics hisselerinde değer kaybı yüzde 10'u aştı.

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Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da hanehalkı harcamaları (yıllık) mayısta yüzde 0,4 ile beklentilerin altında azalma gösterdi.

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Söz konusu veri, ülkede harcamaların tahmin edildiği ölçüde yavaşlamadığına işaret ederken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkı duruşunu sürdüreceğine yönelik beklentileri artırdı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,91 azalışla 7.656 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,04 değer kaybıyla 68.315 puandan kapandı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,27 düşüşle 3.990 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,63 kayıpla 23.406 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,41 üzerinde 78.598 puandan işlem görüyor.

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