Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAsya borsaları negatif seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Asya borsaları negatif seyrediyor

22.07.2026 - 09:52 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Asya Borsaları#Orta Doğu Gerilimi

Asya borsalarında teknoloji hisselerindeki toparlanmalara karşın Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını artırabileceği beklentileriyle Güney Kore hariç negatif bir seyir izleniyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Asya borsaları negatif seyrediyor

ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarını sürdürmesi ve müzakere sürecine ilişkin somut bir ilerleme kaydedilmemesi fiyatlamaları zorlamayı sürdürürken, yatırımcıların bilanço sezonunda açıklanacak önemli teknoloji şirketlerinin sonuçları öncesinde yapay zeka bağlantılı şirket hisselerine yönelmesi risk iştahını etkiliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yapay zeka sektörüne yönelik iyimserliklerin devam etmesi bölgedeki yarı iletken hisselerinde yükselişleri destekliyor. Japonya ve Güney Kore'de yapay zeka bağlantılı şirket hisselerinde hızlı yükselişler dikkati çekiyor. Öte yandan, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısından gelen haber akışı da yakından takip ediliyor.

Altın tırmanışa geçti! İşte sert yükselişin 2 nedeni
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın tırmanışa geçti! İşte sert yükselişin 2 nedeniHaberi Görüntüle

Genel oturumun ardından ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalardan endişe duyduklarını belirterek, taraflara azami itidal gösterme çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

JAPONYA'DA DIŞ TİCARET AÇIĞI İKİNCİ AYINA TAŞINDI

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da haziranda dış ticaret açığı ikinci ayına taşındı. Ülkede ihracat haziranda yüzde 19,3, ithalat yüzde 25,4 arttı. İthalattaki artışın etkisiyle ülkede dış ticaret dengesi 406,9 milyar yen (yaklaşık 2,5 milyar dolar) açık verdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.797 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 65.984 puandan kapandı.

Haberin Devamı

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kayıpla 3.860 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 24.811 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 76.918 puandan işlem görüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ahbap soruşturmasında yeni dalga 5 ünlü isim ifade verecek
Ahbap soruşturmasında yeni dalga! 5 ünlü isim ifade verecek
CHP kulislerinde yeni parti hareketliliği Gözler toplu istifalarda: 75 mi, 93 mü
CHP kulislerinde yeni parti hareketliliği! Gözler toplu istifalarda: 75 mi, 93 mü?
Yerin altından servet fışkırdı Dünyanın en büyük altın yatağı bulundu: Tahmin edilenin beş katı
Yerin altından servet fışkırdı! Dünyanın en büyük altın yatağı bulundu: 'Tahmin edilenin beş katı'
Icardiden Galatasaray sitemi: Bana yapılanları hak etmedim
Icardi'den Galatasaray sitemi: Bana yapılanları hak etmedim
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSon virajda DEM’in tercihi...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüYılgınlık yok, yola devam!
Dilara Koçak
Dilara KoçakUyku borcu kapatılabilir mi?
Servet Yıldırım
Servet YıldırımKupanın kazananı kim?
Osman Gençer
Osman GençerDepremzedelere yeni hak masası
İlgili Haberler
Nehir faciasının görüntüleri ortaya çıktı Neşeli oyun saniyeler içinde kabusa dönüştü: Akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Nehir faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Neşeli oyun saniyeler içinde kabusa dönüştü: Akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Fethiyede vicdan sızlatan olay Fenalaşıp yere yığılan gencin parasını çaldı
Fethiye'de vicdan sızlatan olay! Fenalaşıp yere yığılan gencin parasını çaldı
Kahramanmaraş’ta plastik fabrikasında yangın
Kahramanmaraş’ta plastik fabrikasında yangın
Aynı anda başladı 3 ilde orman yangını: Havadan karadan müdahale
Aynı anda başladı! 3 ilde orman yangını: Havadan karadan müdahale