Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAsya borsaları negatif seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Asya borsaları negatif seyrediyor

28.07.2026 - 10:24 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Asya Borsaları#Yapay Zeka

Asya borsaları, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine karşın çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen düşüşlerle Hindistan hariç negatif seyrediyor. 

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Asya borsaları negatif seyrediyor

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin yeni endişeler, küresel çip üreticilerinin hisselerinde satış dalgasına yol açtı. Çip üreticisi şirketlerin hisselerindeki sert satışlar, jeopolitik risklerin azalmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün borsalara olan olumlu etkisini sınırlıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın yapay zeka ile ilgili son finansman taahhütlerinin 750 milyar doları aştığı yönündeki haberlerin ardından yatırımcıların endişeleri arttı. Bu durum artan borçluluk oranına dair endişeleri tetikledi ve yapay zeka altyapısına olan talebin, eşi benzeri görülmemiş düzeydeki yatırımlarla aynı hızda ilerleyip ilerleyemeyeceğine yönelik belirsizliklerin de devam etmesine neden oldu.

Altında Fed fırtınası! Piyasalarda şimdi ne olacak?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında Fed fırtınası! Piyasalarda şimdi ne olacak?Haberi Görüntüle

Çin'in yarı iletken üretiminde kullanılan derin ultraviyole (DUV) litografi makinelerini geliştirmeye başladığına ilişkin haberler de sektörde rekabetin arttığına işaret ederken çip hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Haberin Devamı

GÜNEY KORELİ ÇİP ÜRETİCİLERİ SERT DÜŞÜŞLER YAŞADI

New York borsasında çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen düşüş Asya borsalarına da taşındı. Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören ülkenin çip devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 14,4, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 13,6 ve Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 12,1 kayıpla alıcı buldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Çip sektöründe faaliyet gösteren Japon şirketlerinde de sert düşüşler görülürken, Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 11, Advantest'in hisseleri yüzde 10,1, SoftBank Group'un hisseleri yüzde 4,9 düştü.

Haberin Devamı

Politik tarafta ise Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, yıllarca süren aşırı kemer sıkma politikalarından ayrıldıklarını belirterek, mali sıkılıktan çıkacaklarını söyledi. Analistler, Japonya'da artan enflasyonist baskılar ve yendeki sert değer kaybından dolayı siyasi tarafla Japonya Merkez Bankası yetkilileri arasında görüş ayrılıkları ve ayrışmalar görülebileceğini söyledi.

Haberin Devamı
Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSınav ve atama sonuçlarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandıHaberi Görüntüle

ÇİN'DEN TARİFE ÇIKIŞI

ABD'nin tarifelerine ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken Çin, ABD'nin "zorla çalıştırma" gerekçesiyle uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin "zorla çalıştırma" gerekçesiyle 60 ticaret ortağına gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin, Çin'in zorla çalıştırmaya karşı olduğunu ve bu konuda kapsamlı iş hukuku sistemi oluşturduğunu belirtti. Sözcü, ABD'nin "zorla çalıştırma" gerekçesiyle uyguladığı gümrük vergilerini "tipik bir tek taraflılık" olarak nitelendirdi ve Çin'in buna kesin şekilde karşı çıktığını ifade etti.

Haberin Devamı

Sözcü, ABD'nin "yanlış uygulamalarını düzeltmesi ve ilgili tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini tamamen kaldırması gerektiğini" vurguladı. Bu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 10,8 düşüşle 6.023,7 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,8 değer kaybıyla 62.446 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 azalışla 3.799 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kayıpla 25.174 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın 0,1 üzerinde 76.884 puan seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıt, nakil, devamsızlık ve seçmeli derslerde yeni dönem
Kayıt, nakil, devamsızlık ve seçmeli derslerde yeni dönem
Miras paylaşımında devrim niteliğinde karar Tapuyu geri aldı
Miras paylaşımında devrim niteliğinde karar! Tapuyu geri aldı
Mohamed Salah’ın çılgın istekleri ortaya çıktı
Mohamed Salah’ın çılgın istekleri ortaya çıktı!
Müşterilerden taksiciye çılgın teklif
Müşterilerden taksiciye çılgın teklif
Yazarlar
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAhbap olayından çıkarılacak dersler
Eren Aka
Eren AkaMutluluğun fiyatı yok!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaGümrükten çıkan sürpriz
İlgili Haberler
İletişim Başkanı Durandan 2. İletişim Şurasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan '2. İletişim Şurası'na ilişkin açıklama
Yunan uçağını düşürdü, sevdiği kadına kavuştu Ezber bozan Türk pilotun inanılmaz hikayesi
Yunan uçağını düşürdü, sevdiği kadına kavuştu! Ezber bozan Türk pilotun inanılmaz hikayesi
Yeni Partinin TBMM Başkanlık Divanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
Yeni Parti'nin TBMM Başkanlık Divanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
Anket diye adını soyadını verdi, hayatı kabusa döndü Maaşına ve banka hesaplarına haciz
Anket diye adını soyadını verdi, hayatı kabusa döndü! Maaşına ve banka hesaplarına haciz