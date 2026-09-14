Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAsya borsaları negatif seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Asya borsaları negatif seyrediyor

14.09.2026 - 10:10 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Asya Borsaları#Teknoloji Şirketleri

Asya borsaları, teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşlerle Hong Kong hariç negatif seyrediyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik risklerle karışık seyrediyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Asya tarafında ise yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızlarını yavaşlatacağına ilişkin açıklamaları sonrasında bölgede önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşlerin ardından piyasalarda negatif bir seyir öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,26 azalışla 6.684 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,58 değer kaybıyla 63.641 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,12 azalışla 3.883 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 24.766 puanda seyrediyor. Hindistan borsalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor.

Haberin Devamı

Bölgede, teknoloji şirketlerinde görülen düşüşler dikkati çekiyor. Güney Koreli teknoloji şirketleri SK Hynix'in hisseleri yüzde 5,6, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 3,5 ve Japonya merkezli SoftBank Group Corp'un hisseleri yüzde 11,4 düştü.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Asya tarafında bu hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı takip edilecek.

Artan enerji maliyetlerinin enflasyonist endişeleri artırması ve yenin değer kaybetmesinin yarattığı baskıyla bankanın yüzde 1 seviyesindeki politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haberin Devamı

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 0,2 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 3,9 arttı.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
NATO’yu sarsan Tinder aşkı Gizemli kadın Rus ajanı mı
NATO’yu sarsan Tinder aşkı! Gizemli kadın Rus ajanı mı?
Galatasaraydan ayrılan Icardi için İtalya iddiası Transfer görüşmeleri yeniden başladı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi için İtalya iddiası! Transfer görüşmeleri yeniden başladı
Palamutta bolluk krizi: 30 TL’ye çıkıyor, 125 TL’ye sofraya geliyor
Palamutta 'bolluk' krizi: 30 TL’ye çıkıyor, 125 TL’ye sofraya geliyor!
Meteoroloji ve AKOM uyardı Balkanlardan geliyor: İstanbul dahil sağanak için gün verildi
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Balkanlardan geliyor: İstanbul dahil sağanak için gün verildi
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirAtina'ya karşı hukuk yetiyor zaten...
Tunca Bengin
Tunca BenginVicdanlarda kalemi çoktan kırıldı...
Cem Kılıç
Cem Kılıçİzin kullanımı hakkında her şey
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerEğitimde soğukkanlı derin dönüşüm
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuş46 yıl daha bekleyecek miyiz?
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalO kalkan Aşil’i bile koruyamadı!
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesAynı yemek neden sabah ve gece aynı etkiyi yaratmayabilir?
Asu Maro
Asu MaroBir sinema bir festival
Osman Gençer
Osman GençerThe Odyssey
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerDijital Çağda Hakikatin Algoritması Var mıdır?
İlgili Haberler
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması Çağla Boz ve Emek Emre adliyede
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması! Çağla Boz ve Emek Emre adliyede
Son dakika... PISA 2025e Türkiye damgası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başarıyı karalamak istediler
Son dakika... PISA 2025'e Türkiye damgası! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başarıyı karalamak istediler
Tuananın ölümüne neden olmuştu Sanığın cezası belli oldu
Tuana'nın ölümüne neden olmuştu! Sanığın cezası belli oldu
Ankara’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon Gaybubet evleri mercek altında: 4 şüpheli yakalandı
Ankara’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon! Gaybubet evleri mercek altında: 4 şüpheli yakalandı