Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Asya borsaları pozitif seyirde
Asya borsaları pozitif seyirde

20.04.2026 - 10:11 | Son Güncellenme:

Asya borsalarında teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden artması yeni haftada küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Geçen hafta ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ilk turunun iyimserlikle tamamlanması ve Hürmüz Boğazı’nın açılması, küresel piyasalarda rekor seviyelerin görüldüğü bir ralliye zemin hazırlamıştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Deniz ablukasının sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin tekrar sınırlandırılması ise yeni haftada risk iştahını azalttı. Küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın yatırımcıların sürece yönelik temkinli davranmasıyla Asya'da pozitif bir seyir öne çıktı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ENDEKSLERİ POZİTİF TARAFTA TUTTU

Bu gelişmelere karşın bölgede teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekti. Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için ekipman üreticisi Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 6,2, diğer bir ekipman üreticisi olan Lasertec'in hisseleri yüzde 5,3 yükseldi.

Haberin Devamı

Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçısı SK Hynix'in hisseleri de yüzde 3,4 yükseldi. Güney Kore ve Japonya'da elektronik hisselerinde de alıcılı bir seyir öne çıkıyor. Hong Kong ve Çin'de ise finans sektörü ve teknoloji şirketleri prim yaptı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ÇİN'DE KREDİ FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Makroekonomik gelişmeler tarafında ise Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Haberin Devamı

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu. Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmıştı.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Haberin Devamı

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.219 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 58.880,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 4.080 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,8 primle 26.341 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 yükselişle 78.890 puan seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını bıçakladı Hediye ve etkileşim yağdı
TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını bıçakladı! Hediye ve etkileşim yağdı
Hürmüz Boğazında sıcak dakikalar: Uyarı ateşi açıldı
Hürmüz Boğazı'nda sıcak dakikalar: Uyarı ateşi açıldı
Gülistan Doku soruşturmasında koruma polisi Şükrü Eroğlunun ifadesi ortaya çıktı: ‘Zarfı vali verdi’
Gülistan Doku soruşturmasında koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ‘Zarfı vali verdi’
Altında yeni tahmin Yatırımcılar bugüne dikkat
Altında yeni tahmin! Yatırımcılar bugüne dikkat
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirBüyük sızıntı, Beyaz Saray’ın Trump’a ihaneti...
Tunca Bengin
Tunca BenginCHP’de mutlak butlan nöbeti nüksetti!..
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşAvrupa’nın çıkmazları ve Türkiye etkisi
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalAdam Papa’yı bile korkuttu!
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesParis’te aritmi konuşuldu
Asu Maro
Asu MaroKalıpları kıran Huğlu kadınları
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ Dedektörlerinin Epistemik Açmazı
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçZorlu yolda rekor kârâ yelken açtı
İlgili Haberler
Böcek ailesi faciasında kritik duruşma 6 sanık hakim karşısına çıkıyor
Böcek ailesi faciasında kritik duruşma! 6 sanık hakim karşısına çıkıyor
İBB’nin yolsuzluk davası 24’üncü gününde
İBB’nin 'yolsuzluk' davası 24’üncü gününde
MİT görevlisiyiz diyerek 10 milyonluk vurgun 6 ilde Avcı Operasyonu’
'MİT görevlisiyiz' diyerek 10 milyonluk vurgun! 6 ilde 'Avcı Operasyonu’
Ankarada fabrika yangını 1 işçi hayatını kaybetti
Ankara'da fabrika yangını! 1 işçi hayatını kaybetti