Asya borsaları pozitif seyirde

29.04.2026 - 09:49 | Son Güncellenme:

Asya borsaları, Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin duran müzakere sürecine karşın bölgede sanayi ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişlerle pozitif bir seyir izliyor.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında nükleer programa ilişkin müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılması teklifine sıcak bakmıyor.

Bölgedeki gerilimin kısa vadede biteceğine ilişkin beklentiler, yerini bölgedeki gerilimin daha geniş bir zaman dilimine yayılabileceği tahminlerine bırakırken enerji arzına yönelik riskler Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesiyle artış gösteriyor.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yüzde 3,50 ila 3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Asya tarafında ise bölge endekslerinin dirençli kalmayı sürdürmesi ve sektör bazlı yükselişlerle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

ENERJİ MALİYETLERİ ÇİN EKONOMİSİNİ ENFLASYON AÇISINDAN SARSMIYOR

Yüksek seyreden enerji maliyetleri bölgede bazı ülkeler için daha sarsıcı olsa da Çin ve Hong Kong tarafında enflasyonist baskının sınırlı kalması bölgedeki risk algısının düşük kalmasında etkili oluyor.

Japonya ve Güney Kore ise Orta Doğu'daki gerilim ve artan enerji maliyetlerinden daha çok etkilenirken ihracat odaklı şirket sayısının fazla olması risklerin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi rekor serisini bugün de sürdürürken söz konusu görünümde petrokimya şirketlerindeki yükseliş dikkati çekiyor. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle işlemler gerçekleştirilmiyor.

ÇİNLİ OTOMOTİV ÜRETİCİSİ BYD'NİN KARI SERT DÜŞTÜ

Kurumsal tarafta ise Çinli elektrikli araç üreticilerinden BYD'nin karı, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 55 azalarak 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Şirketin karı bu dönemde 4,09 milyar yuan (600 milyon dolar) oldu. Şirketin hisseleri kardaki azalmaya rağmen şu dakikalarda yüzde 3,9 primle işlem görüyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükselişle 6.690,9 puandan günü tamamladı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 4.107 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1,5 primle 26.032 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,2 artışla 77.764 puan seviyesinde bulunuyor.

