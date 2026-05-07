Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor

07.05.2026 - 10:17 | Son Güncellenme:

Asya borsalarında, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabileceğine dair iyimserlikle pozitif bir seyir izlenirken, Japonya ve Güney Kore borsalarında rekor seviyeler görüldü.

Asya borsalarının genelinde alıcı bir seyir hakimken, 3 günlük tatil sonrası yeniden işleme açılan Japonya borsalarında sert yükselişler dikkati çekiyor.

Bölgede ABD-İran arasında bir anlaşma sağlanacağına yönelik beklentiler risk iştahının yüksek seyretmesinde etkili oluyor. Anlaşma ile Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin artacağı ve bunun da enerjide çoğunlukla ithalata bağımlı Asya ekonomileri için rahatlatıcı bir etken olacağı düşünülüyor.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) 18-19 Mart'taki para politikası kurulu toplantısının tutanaklarını yayımladı.

Tutanaklara göre, üyelerin çoğu, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı enerji şokunun, uzaması ve enflasyon üzerinde ikinci tur etkiler yaratması endişelerine yol açması durumunda faiz oranlarını artırma ihtiyacı duyuyor.

Bir üye BoJ'un faizleri "uzun aralıklarla" artırmaması gerektiğini söylerken, bir diğeri ise Orta Doğu çatışmasının ekonomide herhangi bir bozulma belirtisi göstermemesi durumunda merkez bankasının tereddüt etmeden faiz artırması gerekeceğini belirtti.

Bu gelişmelerle günü Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 artışla 7.490 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,8 kazançla 62.962,50 puandan tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 4.175 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1,6 primle 26.637 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 77.958 puan seviyesinde bulunuyor.

Bu arada Japonya'da Nikkei 225 endeksi 63.091,14 puanla, Güney Kore'de Kospi endeksi 7.531,88 puanla rekor seviyeyi gördü.

 

 

 

 

 

