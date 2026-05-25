Asya borsaları pozitif seyrediyor

25.05.2026 - 10:20 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD-İran İlişkileri#Trump

Asya borsaları, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla pozitif seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirterek, iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerine işaret etmesi, tarafların uzlaşı masasından el sıkışarak ayrılabileceğine olan beklentileri güçlendirdi.

Beyaz Saray'ın, ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için "iyi bir noktada" olduklarını ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirmesi ve New York Times (NYT) gazetesinin, ABD ile İran'ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması" konusunda uzlaşmaya vardıkları iddiası söz konusu iyimserlikleri besledi.

Bunu takiben iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle işlerlik kazanmasına ve petrol arzının kesintisiz sürdürülmesine yönelik bir uzlaşıya yaklaşılabileceğine dair beklentiler güç kazandı.

ABD-İran hattındaki nispeten olumlu gelişmelerin yansımaları Asya tarafında da hissedilirken az sayıda açık olan borsalarda risk iştahının yüksek seyrettiği görüldü.

Bölgede de yarı iletken sektörü öncülüğünde yükselişler dikkati çekti. Bu gelişmelerle 65.408,87 puanla rekor seviyeyi gören Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 yükselişle 65.265 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 4.141 puandan işlem görürken Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,2 değer kazancıyla 76.347 puan seviyesinde bulunuyor.

