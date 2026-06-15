Asya borsaları pozitif seyrediyor

ABD/İsrail-İran Savaşı'na ve teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler küresel piyasaların odağında olmayı sürdürüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını belirtti.

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ABD ve İran arasında varılan barış anlaşmasının küresel enflasyon baskılarını hafifleteceği ve yüksek faiz oranlarına duyulan ihtiyacı azaltacağına yönelik öngörüler, küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

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Söz konusu gelişmenin, bu hafta faiz kararlarını açıklayacak merkez bankalarına hareket alanı sağlaması beklenirken, enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin hafiflemesi ve bunun da para politikalarının daha fazla sıkılaştırılmasına yönelik baskıyı bir miktar azaltması öngörülüyor.

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Anlaşmayla enerji arzına ilişkin sıkıntıların hafiflemesi bekleniyor. Asya borsalarında da jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

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Petrol fiyatlarının gerileyeceğine ilişkin beklentilerin enerji ithalatçısı olan Japonya için büyük bir avantaj sağlaması beklenirken, bu görünümün etkisiyle Japonya borsasında sert yükselişler görülüyor.

SpaceX'in halka arz olması da Asya'daki teknoloji şirketlerinin hisse performansına olumlu yansıdı. Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarınki faiz kararı Asya piyasalarının en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. BoJ, özellikle ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle artan enflasyon baskıları karşısında haziran ayında politika faizini artırabileceğinin sinyalini vermişti

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Bankanın böylece 1995'ten bu yana politika faizini ilk kez yüzde 1'e yükseltmesi bekleniyor. Analistler, politika yapıcıların faizleri artırarak ülkede tahvil piyasasında görülen oynaklığı da azaltmayı amaçlayabileceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,2 artışla 8.546 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,3 değer kazancıyla 69.537 puandan kapandı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 artışla 4.083 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kazançla 24.829 puan seviyesinde, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 yükselişle 76.571 puandan işlem görüyor. Nikkei 225 endeksi, 69.682,23 puanla rekor seviyeyi gördü.