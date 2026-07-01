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Asya borsaları pozitif seyrediyor

01.07.2026 - 09:51 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Asya Borsaları#Makroekonomik Veriler

Asya borsaları, bölgede açıklanan güçlü makroekonomik verilerle Güney Kore hariç pozitif seyrediyor.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın bitmesi konusunda taraflar arasında devam eden görüşmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık seyrediyor.

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ABD ve İran arasındaki görüşmelerin yeni engellerle karşılaşması nedeniyle yatırımcılarda temkinli bir tutum öne çıkıyor. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını sağlayacak bir çerçeve konusunda iki taraf arasında hala büyük bir görüş ayrılığı olduğu gerekçesiyle, bölgeye gelen ABD'li üst düzey elçilerle görüşmeyeceğini açıkladığına dair haber akışı küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu.

Asya borsaları, bölgede açıklanan güçlü makroekonomik verilerle Güney Kore hariç pozitif seyrediyor.

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Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,8, Çin'de de haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI 51,7 seviyesinde gerçekleşti.

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Diğer taraftan Japonya'da 2. çeyrek Tankan Tüm Büyük Sanayi Sermaye Harcamaları yüzde 11,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

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Dolar/yen paritesi 162,8'le 40 yılın en düşük seviyelerinde seyrederken, Japon politika yapıcıların döviz kuru piyasasına müdahale edebileceğine yönelik öngörüler gücünü korumaya devam ediyor.

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Petrol fiyatlarının son dönemlerde savaş öncesi seviyelere kadar gerilemesi de enerji ithalatçısı bir ülke olan Japonya için avantaj sağlıyor.

Öte yandan Japonya'nın yapay zeka yatırımlarıyla ilgili taşımış olduğu potansiyel ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) hem büyümeyi baskılamadan hem de enflasyonu hızlandırmadan bir para politikası uygulaması Japon ekonomisinin orta vadede normale dönebileceğine yönelik öngörüleri güçlendiriyor.

Analistler, ülkede ekonomi yönetimini mali teşvikler ve büyüme potansiyelini doğru kullanarak enflasyonla mücadele ettiğini söyledi.

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Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 8.303 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 70.486 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 4.104 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 yükselişle 76.960 puandan işlem görüyor.

Hong Kong borsasında tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

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