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Asya borsaları pozitif seyrediyor

15.07.2026 - 10:37 | Son Güncellenme:

#Asya Borsaları#ABD Enflasyon#Fed Faiz Artışı

Asya borsaları, ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine dair endişeleri hafifletmesi ve teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerle Çin hariç pozitif seyrediyor.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azaldı, yıllık bazda yüzde 3,5 arttı. Her iki veri de piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Verinin ardından Fed'in temmuz toplantısında faiz artıracağına yönelik beklentiler önemli ölçüde geriledi. Bu durum küresel piyasalardaki risk iştahının artmasını sağladı.

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Öte yandan, Fed Başkanı Kevin Warsh, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde düzenlenen oturumda yaptığı sunumunun ilk gününde kalıcı biçimde yüksek seyreden enflasyona tolerans göstermeyeceklerini ve fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

ÇİN'İN BÜYÜME VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

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ABD tarafından gelen verilerin yanı sıra bölgede açıklanan makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Çin ekonomisi, zayıf iç talep ve Orta Doğu kaynaklı risklerin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,3 büyüdü. Bu veri piyasa beklentilerinin altında kaldı.

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İlk çeyrekte yüzde 5 büyüyen ülke ekonomisinde kaydedilen bu oran, son 3,5 yılın en düşük büyümesi olarak öne çıktı. Güçlü sanayi üretimi ve ihracat performansı ise tüketim ve yatırımlardaki zayıflığın etkisini sınırlamakta yetersiz kaldı.
Ülkede, haziranda perakende satışlar yıllık bazda yüzde 1 artarak, sanayi üretimi yüzde 5,3 yükselerek beklentilerden iyi geldi.

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Analistler, ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla politika düzenlemelerinin gündeme gelebileceğini ancak geniş kapsamlı bir teşvik paketinin olası görünmediğini ifade ederek, yatırımcıların odağının ay sonunda yapılması beklenen Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi toplantısına çevrildiğini bildirdi.

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Bölgede teknoloji hisselerinde görülen yükselişler de dikkati çekiyor. Güney Kore borsasında işlem gören SK Hynix'in hisseleri yüzde 8,8 değer kazandı. Diğer bir Güney Koreli şirket Samsung Electronics'in hisseleri de şirketin New York borsasında halka arz planlarını gözden geçirdiği yönündeki haberlerin ardından yüzde 6,3 arttı.

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Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,2 artışla 7.284 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 68.755 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalışla 3.952 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 kazançla 24.639 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 77.514 puandan işlem görüyor.

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