Asya borsaları pozitif seyrediyor

ABD'li teknoloji şirketlerinin piyasa kapanışının ardından açıkladığı ikinci çeyrek bilançoları, yapay zeka yatırımlarının süreceğine işaret etti. Alphabet güçlü gelir ve kar artışıyla öne çıkarken, IBM sınırlı gelir artışına rağmen yapay zeka ve otomasyon yatırımlarını artıracağını duyurdu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Öte yandan, Tesla'nın ikinci çeyrek geliri yıllık bazda arttı ama net karı geriledi. Bu durum, şirketin karlılığı üzerindeki baskının sürdüğünü ortaya koydu. Söz konusu gelişmelerin yapay zeka ve teknolojiye yönelik iyimserlikleri beslemesiyle Asya tarafında yarı iletken sektörü öncülüğünde yükselişler göze çarptı.

Yapay zeka altyapı harcamalarının güçlü kalacağı beklentisiyle Asya'daki çip hisseleri yükselirken, Japonya ve Güney Kore'de yüzde 5'i bulan yükselişler görüldü.

Diğer yandan, Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI'ın Anthropic'in Fable modelinden teknoloji aktarımı yaptığı iddiaları sonrası ülke piyasalarında yükselişler sınırlı kalıyor.

Haberin Devamı

Çin ve ABD Dışişleri bakanları görüştü

Diplomatik tarafta ise Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

ABD'nin son dönemdeki açıklama ve uygulamalarına işaret eden Vang Yi, Washington'ın Pekin'in temel çıkarlarına saygı göstermesi, "tek Çin" ilkesine bağlı kalması, görüş ayrılıklarını uygun şekilde yönetmesi ve Çin'in meşru kaygılarını dikkate alması çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

Rubio da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin kendi stoklarını ve tedarik imkanlarını göz önünde bulundurması gerektiğini belirterek, Tayvan'a silah satışları konusunun hala kurum içi inceleme aşamasında olduğunu ifade etti.

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel gelişmeleri de ele alan taraflar, siyasi ve diplomatik iletişim kanallarını etkin şekilde kullanma ve stratejik istikrara dayalı Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesinde somut ilerleme sağlama konusunda mutabık kaldı.

Haberin Devamı

Dolar, yen karşısında 40 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor

Pariteler tarafında ise dolar, yen karşısında 40 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrederken yendeki değer kaybı Japon ekonomi yönetiminin karar almasını zorlaştırıyor.

Hafta başında 163,2 ile 40 yılın en yüksek seviyesini gören dolar/yen paritesi bugün 163,1 seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

Jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebi artarken, bu durum doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ediyor. Yatırımcıların dolara yönelmesi, bir süredir düşük seviye seyreden yenin gerilemesinde etkili oldu.

Japon ekonomi yönetiminin yene tekrar müdahale edebileceğine dair öngörüler gücünü korumaya devam ediyor. Japon yetkililer, dolar/yen paritesinin 160 seviyesini görmesi nedeniyle nisan ve mayıs aylarında piyasaya müdahale etmişti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,4 yükselişle 7.096 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 66.374 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 primle 3.877 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 25.215 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 76.573 puandan işlem görüyor.