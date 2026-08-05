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Asya borsaları pozitif seyrediyor

05.08.2026 - 10:29 | Son Güncellenme:

#Asya Borsaları#ABD-İran Anlaşması#Teknoloji Hisseleri

Asya borsaları, ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlikler ve teknoloji hisselerindeki kazançlar ile pozitif seyrediyor.

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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Orta Doğu'da kalıcı barış görüşmeleri kapsamında ABD ile İran'ın yakın zamanda uzlaşı sağlayacağına ilişkin artan beklentiler piyasalarda risk iştahını artırdı. ABD ve Avrupa borsalarında artan risk iştahı yeni günde Asya tarafına da büyük ölçüde taşınırken, teknoloji hisselerindeki kazançlar bölge piyasalarındaki yükselişe öncülük ediyor.

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent dün, CNBC televizyonunda katıldığı yayında İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali için bugünü işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hürmüz Boğazı konusunda İran ile varılacak muhtemel bir anlaşma konusunda, "Bu süreçte ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur." ifadelerini kullandı.

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Söz konusu açıklamalar Hürmüz Boğazı'nın açılması konusundaki umutları tazelerken, petrol fiyatları ve tahvil getirilerini aşağı çekti. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,5 düşüşle 79,4 dolara inerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

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Jeopolitik tarafta ise bölgede Güney Kore, Japonya'nın, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adacıkları"na yönelik hak iddiasını protesto ederek Japonya'nın Seul Büyükelçiliğinden bir yetkiliyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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Kuzey Kore ise Pasifik bölgesinde ABD öncülüğündeki çok uluslu "RIMPAC" deniz tatbikatına "yeni bir seviyede caydırıcılık"la karşılık vereceğini bildirdi.

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Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da, temmuzda hizmet sektörü Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) 51,2, bileşik PMI 52,7 olarak gerçekleşti. Çin'de RatingDog hizmet sektörü PMI temmuzda 50,4, bileşik PMI 50,8 oldu.

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JAPONYA'DA TAHVİL FAİZLERİ GEVŞEDİ

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle enflasyonist baskıların hafifleyeceğine yönelik beklentiler Japonya'da tahvil talebini destekliyor. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan düşüşle yüzde 2,80'e indi.

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Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) 15-16 Haziran'daki toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda üyelerin, Orta Doğu'daki durumla ilgili belirsizliklere dikkat çektiği ancak piyasa duyarlılığının kısmen yapay zeka ile ilgili firmaların güçlü performansından dolayı iyileştiği görüşünü paylaştıkları belirtildi.

Ayrıca üyelerin geleceğe yönelik beklentiler konusunda ise, Orta Doğu'daki durum gibi faktörlerin etkisiyle ekonomilerin bir süreliğine baskı altında kalmasının beklendiği konusunda hemfikir oldukları bilgisi yer aldı.

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Bu arada, Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı tarafından, ülkenin savunma kabiliyetlerinin değerlendirildiği 2026 raporu yayımlandı.

Nisan 2025-Mart 2026 arasındaki güvenlik gelişmelerinin değerlendirildiği yaklaşık 600 sayfalık raporda, Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılığın artırılması için savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve silah ihracatının genişletilmesi gerektiği ifade edildi.

Söz konusu dönemde Çin'in askeri faaliyetlerinin artmasının "ciddi endişe konusu" olduğu belirtilen raporda, Pekin yönetiminin Tayvan çevresinde "askeri varlığını normalleştirmeye" çalıştığına işaret edildi.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,76 artışla 6.598 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,60 değer kazancıyla 66.258 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artışla 3.875 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kazançla 25.954 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 78.596 puan seviyesinde bulunuyor.

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