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Asya borsaları pozitif seyrediyor

22.09.2026 - 10:15 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Teknoloji

Asya borsaları, teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerle Hindistan hariç pozitif seyrediyor.

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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yükselişler ile ABD ve İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik iyimserlikle alış ağırlıklı seyrediyor.

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Şirketlerin yaptığı yapay zeka yatırımlarının karşılık bulabileceğine yönelik tahminler ve ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi küresel piyasaları destekliyor.

Teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin yeni ürünlerini piyasaya sürmeye devam etmesi bu ürünlere talebin devam edeceğine dair öngörüleri güçlendirdi. Bu gelişme söz konusu şirketlerin hisselerinin yükselmesini sağladı.

New York borsasındaki pozitif seyir yeni günde Asya piyasalarına da taşındı. Teknoloji hisselerindeki yükselişler bölgede risk iştahının artmasında etkili oldu.

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SK Hynix'in hisseleri yüzde 0,37, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 2,01, Alibaba'nın hisseleri yüzde 1,69, Baidu'nun hisseleri yüzde 0,11 ve Tencent'in hisseleri yüzde 4,51 arttı.

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Öte yandan Çin'de ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi (ÇKP), parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konuları ele alacağı 5. oturumunu 26-29 Ekim'de başkent Pekin'de yapacak.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,15 artışla 7.017,91 puandan kapandı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kazançla 3.951 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 25.058 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 74.461 puan seviyesinde bulunuyor. Japonya'da tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

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