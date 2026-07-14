Asya borsaları teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle pozitif seyrediyor

Asya borsaları, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin risk algısını artırmasına karşın Asyalı teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle Hindistan hariç pozitif seyrediyor. Orta Doğu'da taraflar arasında karşılıklı saldırıların şiddetlenmesi pay piyasalarında düşüş eğiliminin devam etmesine neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı.

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TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE TOPARLANMA EĞİLİMİ

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı da "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi ise mutabakatın kriz sürecine girdiğini söyledi.

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Öte yandan, bölgedeki teknoloji hisselerinde toparlanma eğilimi dikkati çekiyor. Yarı iletken sektörü öncülüğündeki alıcılı seyir bölge endekslerinin pozitif tarafta konumlanmasında etkili oluyor.

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BAVİ TAYFUNU'NUN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Çin'in kuzeydoğu ve doğu bölgelerini etkisi altına alan Bavi Tayfunu bölgede şiddetli sel ve nehir taşkınlarına yol açtı. Bavi Tayfunu'nun vurduğu Liaoning eyaletinin merkezi Şenyang'da ilk ve ortaokullar ile anaokullarında eğitime ara verilirken, inşaat faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri askıya alındı, 94 turistik saha ise ziyarete kapatıldı.

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Kentte yolların su altında kalması sonucu bazı metro istasyonları ve otobüs hatları geçici olarak hizmet dışı kaldı. Bölgede 3 bin 500'den fazla personel arama kurtarma ve sel yardım çalışmaları için görevlendirildi. Ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinde ise önlemler kapsamında 61 binden fazla kişi tahliye edilirken, barajlardaki su seviyesi kontrollü olarak düşürüldü.

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Tayfunun bölgedeki imalat sanayi ve tarımsal üretime etkilerine yönelik henüz net bir görünüm olmamasına karşın, nüfus tahliyeleri ve önlemler de göz önüne alındığında tayfunun ülkeye maliyetinin ciddi olabileceği değerlendiriliyor.

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Bavi Tayfunu'nun etkisi altındaki bölgede ağır sanayi ve teknoloji sektörüne yönelik altyapı öne çıkarken, tarımsal tarafta ise bölge mısır, soya fasulyesi ve pirinç için önemli alanları içerisinde barındırıyor.

Söz konusu hava olayının gelişme çağında olan mısır ve soya fasulyesi üretimine ve bölgedeki yaş meyve sebze üretimine önemli ölçüde zarar verebileceği değerlendiriliyor. Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 6.856 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 67.750 puandan kapandı.,

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 primle 3.958 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 kazançla 24.400 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 77.231 puandan işlem görüyor.