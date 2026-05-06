Asya borsalarında Güney Kore rüzgarı
Asya borsalarında Güney Kore rüzgarı

06.05.2026 - 10:34 | Son Güncellenme:

Asya borsaları, Orta Doğu'da anlaşmaya yönelik iyimserliklerin artması ve güçlü gelen şirket bilançolarının etkisiyle pozitif seyrederken Güney Kore'de Kospi endeksi gün içinde yüzde 7'yi aşan artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı. Bunların yanı sıra ABD merkezli çip üreticisi Advanced Micro Devices'ın (AMD) ikinci çeyrekte 11,2 milyar dolar gelir beklediklerini açıklamasının güçlü yapay zeka talebinin sürdüğüne işaret etmesiyle risk iştahı güç kazandı. Asya tarafında teknoloji hisselerindeki primlerle alıcılı bir seyir izleniyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi rekor tazeledi

Bölgede Güney Kore piyasaları tatil sonrası işlemlere rekorla başladı. Orta Doğu'daki gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler ve güçlü gelen şirket bilançolarıyla bölgede teknoloji öncülüğünde yükselişler göze çarpıyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi gün içinde yüzde 7'yi aşan artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 15'in üzerinde değerlenerek Asya bölgesinde piyasa değeri 1 trilyon doları aşan ikinci şirket oldu.

Diplomatik tarafta ise Güney Kore hükümetinin, ABD'nin "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı ve Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimine katılmayı değerlendirdiği bildirildi.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bölgedeki makroekonomik veri akışı da takip ediliyor. Güney Kore'de nisan ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bu durum bir önceki aya göre güçlenmeye işaret etti.

Çin'de nisan ayına ilişkin RatingDog hizmet sektörü PMI ise 52,6, bileşik PMI 53,1 oldu. Söz konusu veriler, ülkede ekonomik aktivitenin hızlandığını gösterdi.

Japonya'dan "kritik mineral" adımı

Öte yandan, Japonya ve Güney Afrika hükümetleri, iki ülke arasında kritik mineral tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı. Konuya ilişkin detaylar paylaşılmazken işbirliğinin giderek artacağına yönelik beklentiler Japonya'nın kritik mineral ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyimserlikleri destekledi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,5 artışla 7.384 puandan günü tamamladı. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmadı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 4.155 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1 primle 26.165 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 77.170 puan seviyesinde bulunuyor.

