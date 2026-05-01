Asya borsalarında işlem hacmi düşük seyrediyor

01.05.2026 - 09:27 | Son Güncellenme:

Asya borsalarında 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Japonya hariç işlem gerçekleşmiyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamasa da ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret etmesi risk iştahını artırırken bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle dünya genelindeki çoğu borsa kapalı olacak.

Asya tarafında da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle piyasaların büyük bölümünün kapalı olduğu günde, işlem hacmi düşük seyrederken açık olan Japonya'da pozitif seyir öne çıkıyor.

Ülkede risk iştahının yüksek seyretmesinde ABD-İran arasında bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların sürmesi, ülkede enflasyonun öngörülerin altında kalması ve ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın açıkladığı iyi bilanço etkili oluyor.

Japonya'da enflasyon görünümüne ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yıllık bazda 1,5 ile tahminlerin altında kaldı.

Apple'ın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yaklaşık yüzde 17 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 19 artarak 29,6 milyar dolara ulaştı. Firma, geçen yılın aynı döneminde 24,8 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Analistler, ABD'de teknoloji şirketlerinin güçlü finansallarının olumlu etkilerinin Asya tarafına da taşındığını belirtti. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 59.586 puandan işlem görüyor.

 

 

