Asya borsalarında karışık seyir

Asya borsaları, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik risk ve maliyetleri artırmasıyla karışık bir seyir izliyor.

06.03.2026 - 10:16 |
Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim, küresel risk algısını yüksek tutarken, çatışmaların uzayabileceği ve yükselen enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu tekrar güçlendirebileceği endişesi artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran yönetiminin pes edeceğini savunarak, daha sonra Küba'nın da düşeceğini ileri sürdü. ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu ifade eden Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi. Küresel risk algısının yüksek kalmayı sürdürmesiyle haftanın son işlem gününde Asya piyasalarında karışık bir görünüm öne çıktı.

Çin ve Hong Kong enerji tedarik risklerinden daha az etkilendi

Bölge genelinde yükselen enerji maliyetleri ve enerji tedariki temel gündem maddeleri arasında yer almayı sürdürürken, Çin'in geçen günlerde aldığı enerji ihracat önlemlerinin yanı sıra Rus pazarına erişim imkanı da Çin ve Hong Kong piyasalarında risk algısının daha sınırlı hissedilmesinde etkili oluyor. Çin ve Hong Kong piyasaları bölgede pozitif ayrışırken, ülkede imalat sanayi faaliyetlerinin ciddi bir sekteye uğramayacağı ve enerji tedarikinin süreceği beklentileri yatırımcıları rahatlatıyor.

Bunlara ek olarak, Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda, hükümetin çalışma raporu ve bütçe taslağını meclise sundu. Çin hükümeti, 2026'da ülke ekonomisinin yüzde 4,5 ila 5 büyümesinin hedeflendiğini açıkladı. Böylece önceki 3 yıllık dönemdeki yüzde 5 civarı büyüme hedefi geriye çekilmiş oldu. Ayrıca, ÇUHK'a sunulan bütçe taslağında, savunma harcamalarının bu yıl yüzde 7 artışla 1 trilyon 909 milyar 561 milyon yuana (276,8 milyar dolar) çıkarılması maddesi de yer aldı.

Güney Kore'de enflasyon beklentilerin altında

Bölgede açıklanan makroekonomik veriler de yakından takip edilirken, Güney Kore'de şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Devam eden jeopolitik gerilim ve enerji tedarik endişeleriyle güne negatif tarafta başlayan Güney Kore piyasaları, beklentilerin altında gelen enflasyon rakamlarının da etkisiyle gün içindeki kayıplarını telafi etti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 5.584,9 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 55.625 puandan günü tamamladı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 4.123 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,6 primle 25.706 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 79.492 puan seviyesinde bulunuyor.

 

