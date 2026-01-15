Asya borsalarında negatif seyir hakim

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler, ABD'de enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik endişeler ve Trump'ın yeni çip tarifelerinin ardından karışık bir seyir izliyor.

Yoğun makroekonomik ve jeopolitik gündem yatırımcıların temkinli davranmasına neden olurken, Trump bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife getirilmesine yönelik kararnameye imza attı.

Trump'ın imzaladığı kararnameyle Nvidia H200 ve AMD MI325X gibi bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife uygulanacağı, ancak ABD'nin teknoloji tedarik zincirinin kurulmasını ve yarı iletken türevlerinin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesini desteklemek için ithal edilen çiplere uygulanmayacağı belirtildi.

Bu gelişmelerle bölge genelinde yarı iletken ve teknoloji hisselerinde düşüşler izlendi. Japon yarı iletken hisselerinde kayıplar yüzde 4'ü bulurken, Çinli teknoloji şirketleri de satıcılı seyrediyor.

GÜNEY KORE MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

Merkez bankaları tarafında ise Güney Kore Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel sabit bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun kademeli olarak istikrar kazanmasının beklendiği ifade edilirken, finansal istikrara yönelik risklerin sürdüğü bildirildi.

Finansal istikrar açısından, Seul ve çevresindeki konut fiyatları, hane halkı borçları ve artan döviz kuru oynaklığı ile ilgili risklerin hala mevcut olduğu belirtilen açıklamada, enflasyon dinamiklerinin finansal istikrar gelişmeleri üzerindeki etkisinin yakından izleneceği kaydedildi.

Pariteler tarafında Güney Kore wonunun dolar karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar/won paritesi yüzde 0,6 yükselişle 1.472,3 seviyesinde bulunurken, değer kaybeden won, ihracat yapan şirketlerin pay piyasalarındaki performanslarını destekliyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 54.100 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artışla 4.797 puandan günü tamamladı. Kospi endeksi kapanış rekoru tazeledi.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 4.105 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,6 kayıpla 26.830 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da ise seçim günü nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.