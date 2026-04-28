Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAsya borsalarında negatif seyir hakim
Asya borsalarında negatif seyir hakim

28.04.2026 - 10:19 | Son Güncellenme:

#Asya#Borsa#Piyasa

Asya borsaları, Orta Doğu'daki gerilimde henüz uzlaşı olmamasının etkisiyle Güney Kore hariç satıcılı bir seyir izliyor.

ABD/İsrail ve İran arasında ikinci ayına ulaşan çatışmalar ve gerilim yatırımcıların temel gündem maddesi olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve artan enerji maliyetleri küresel enflasyon beklentilerinin artmasına neden oluyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Önde gelen ekonomiler ile bunların merkez bankaları, enflasyona yönelik riskler ve enerji maliyetleri kaynaklı büyüme riskleri karşısında temkinli kalmayı sürdürüyor.

Asya tarafında da yatırımcıların risk almaktan kaçınmasıyla Güney Kore hariç satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

BOJ POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKTI

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağında yer alırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75'te sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselen ham petrol fiyatlarının, ticaret hadlerindeki bozulma yoluyla şirket karlarını ve hane halkının reel gelirlerini azaltacağı, bu nedenle ülke ekonomisinin büyüme hızının yavaşlamasının beklendiği belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Öte yandan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle yakıt ve enerji tasarrufu için acil durum tedbirleri gerekmediğini bildirdi.

Haberin Devamı

KOSPİ ENDEKSİ REKOR SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Haberin Devamı

Bölgede teknoloji ve finans şirketlerindeki primler düşüşlerin daha sınırlı olmasında etkili olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi rekor serisini sürdürüyor.

ABD'de bilançolarını açıklayacak teknoloji şirketlerinin finansal raporlarından alınacak talep ve ihtiyaç sinyallerine ilişkin iyimserlikler bölgedeki teknolojik ürün ihracatçısı şirketlere olan ilginin canlı kalmasında etkili oluyor.

Özellikle Güney Kore ve Japonya, ABD'li şirketler için stratejik partnerlik açısından öne çıkan ülkeler olurken, devam eden büyük miktarlardaki iş ortaklıkları nedeniyle kurumsal gelişmeler bölge endekslerini de etkiliyor.

Haberin Devamı

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 59.900 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.641 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 4.076 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1,1 kayıpla 25.652 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 77.065 puan seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul kararı! Mehmet Ali Aydınlar'a eski başkanlardan destek
Beyaz Saray’daki gizli toplantı sızdı, kulisler karıştı! İran'ın teklifi ortaya çıktı, Trump ne yanıt verdi? 'Tüm çıkışlar kilitlendi'
1500 yıl önce Kur’an’da yazılmış! Mesele Şii ya da Sünni mi? ‘Devletin ayakta kalma sırrı’
Altında haziran beklentisi! Piyasalarda kafalar karıştı: Müzakere mi, savaş mı?
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkVALİ DİLEK
Zafer Şahin
Zafer Şahinİnsanlık algoritmaya karşı
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluYılmaz Morgül’ü küstüren şarkıcılar
Eren Aka
Eren AkaSizin oraların nesi meşhur?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaDört açık artırmaya sığan 79 yıllık birikim
Levent’teki saldırıda yeni gelişme
Hava bir anda değişiyor! Meteoroloji ve AKOM gün verdi... Sıcaklık 5 derece birden düşecek
Kanser tedavisi gören eşini öldüren sanığın savunması: 'Halimi hatırımı sormadı, yatarken arkasını döndü'
'Beni tahrik etti' demişti... 9 kurşunla infazda karar değişmedi