Asya borsalarında 'Takaiçi' rallisi

Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) seçimi tarihe geçecek bir farkla kazandı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Takaiçi'nin partisi LDP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı.

LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti ve böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti. Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti unvanını elde etti.

TAKAİÇİ'NİN YENİ DÖNEMİNDE EKONOMİK TEŞVİK PAKETLERİ BEKLENİYOR

Takaiçi, Japonya'da 2022'de suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun geleneğinden geliyor. Mali genişleme yoluyla büyümeyi canlandırmayı savunan Takaiçi'nin daha fazla mali teşvik lehine bir eğilim göstermesi Japonya borsasındaki sert yükselişleri destekledi.

Japonya piyasalarında daha fazla mali teşvik beklentisi olumlu karşılanırken artan harcamaların nasıl finanse edileceği konusunda oluşan şüpheler de öne çıkıyor. Bu durum tahvil piyasalarında da satış baskısına neden oluyor. Söz konusu gelişmelerle Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan artışla yüzde 2,27 seviyelerinde bulunuyor.

Öte yandan, Takaiçi'nin mali genişlemeyi savunması ve bunun enflasyonist baskıları artıracağına dair endişeler de BoJ'un bundan sonra faiz artırım sürecini destekleyebilecek nedenler arasında yer alıyor.

BÖLGE PİYASALARI TAKAİÇİ'Yİ RALLİYLE KARŞILADI

Japonya'da genel seçimler sonrası bölgedeki siyasi istikrara yönelik artan güven ve Japon şirketlerinin pay piyasalarındaki kazançlarına paralel bölge piyasalarında yükselişler izlendi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,1 yükselişle 56.457 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,1 artışla 5.298 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 4.123 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 2 primle 27.071 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 artışla 84.055 puan seviyesinde bulunuyor.