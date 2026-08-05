Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara"Ateş kuşları" bu yıl orman yangınlarını söndürmek için tonlarca su attı
HaberlerUzmanpara

"Ateş kuşları" bu yıl orman yangınlarını söndürmek için tonlarca su attı

05.08.2026 - 12:07 | Son Güncellenme:

#Orman Yangınları#Hava Araçları#Ateş Kuşları

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterinde yer alan hava araçları, bu yıl orman yangınları nedeniyle 8 bin 975 saat uçuş yaparken, alevleri söndürmek için 55 bin 366 ton su attı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ateş kuşları bu yıl orman yangınlarını söndürmek için tonlarca su attı

OGM'den edinilen bilgiye göre, orman teşkilatı hava-kara araçları ve personeliyle, "yeşil vatan"ın korunması için 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor. OGM ekiplerinin, orman yangınlarıyla mücadelesinde bu yıl 28 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA) ile 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesi olmak üzere, toplam 5 bin 597 kara aracı görev alıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yangınlarla mücadeleye, yaklaşık 28 bin personel ve 141 bini aşkın gönüllü de doğrudan destek veriyor. Orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 194'ü akıllı, 776 yangın kulesi de hizmet veriyor. Ayrıca, ülke genelinde su kaynaklarına uzak bölgelerde arazözlerin ve helikopterlerin su alabileceği 4 bin 852 yangın havuzu ve göleti bulunuyor. Sahip olunan kule ve İHA'lar sayesinde, ülke genelindeki yangınlardan 2 dakika içinde haber alınabiliyor.

Bardağı masaya sert koydu, işinden oldu! Son sözü mahkeme söyledi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBardağı masaya sert koydu, işinden oldu! Son sözü mahkeme söylediHaberi Görüntüle

HAVA ARAÇLARINDAN YOĞUN MESAİ

Bu yılın başından itibaren 4 Ağustos'a kadar olan dönemde, 1152 orman içi ve 2 bin 111 orman dışı alan olmak üzere 3 bin 263 yangın meydana geldi. "Ateş kuşları" olarak nitelendirilen uçaklar, helikopterler ve İHA'lar, özellikle yaz aylarında etkisini ve şiddetini artıran yangınlarla mücadele için yoğun mesai harcadı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu kapsamda, yangına müdahale için kullanılan uçaklar söz konusu dönemde, 1940 saat havada kalırken, 2 bin 836 sorti yaptı. Uçaklar, 9 bin 803 ton su atışı gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Helikopterler tarafından 3 bin 982 saat uçuş gerçekleştirilirken, 16 bin 118 sorti yapıldı ve 45 bin 563 ton su atıldı. Gözlem için kullanılan İHA'lar da 3 bin 53 saat uçtu. Böylece, yılbaşından bu yana hava araçları toplam 8 bin 975 saat uçuş ve 18 bin 954 sorti yaparken, 55 bin 366 ton su attı.

Haberin Devamı
Antalya Havalimanı'nın yeni kontrol kulesi 46 metreye ulaştı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAntalya Havalimanı'nın yeni kontrol kulesi 46 metreye ulaştıHaberi Görüntüle

KRİTİK DÖNEMDE HAVA ARAÇLARI 2 BİN 83 SAAT UÇTU

Rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz-2 Ağustos arasında ise orman yangınları yoğunlaşırken, söz konusu kritik dönemde, 146 orman içi ve 226 orman dışı alan yangını olmak üzere, 372 yangınla mücadele edildi.

Haberin Devamı

Bu dönemde, uçaklar tarafından 472 saat uçuş gerçekleştirildi, 899 sorti yapıldı. Söz konusu uçaklar, yangınlara 3 bin 230 ton su attı. Helikopterler ise 1323 saat uçuş yaparken, 6 bin 850 sorti ve 20 bin 117 ton su atımı gerçekleştirdi. İHA'lar da bu dönemde, 288 saat mesai yaptı.

Böylece, hava araçları söz konusu dönemde, 2 bin 83 saat havada kaldı. Uçak ve helikopterler, 7 bin 749 sorti ve 23 bin 347 ton su atımı gerçekleştirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Teklifte neler var İşte madde madde Terörsüz Türkiye yasası
Teklifte neler var? İşte madde madde Terörsüz Türkiye yasası
Mohamed Salahın transferi yurt dışı basınında gündem oldu: Türkiyede kahraman gibi karşılandı
Mohamed Salah'ın transferi yurt dışı basınında gündem oldu: Türkiye'de kahraman gibi karşılandı
Alanyaya tatili bir anda kabusa dönünce acile koştular İsviçreli turistlere 71 bin TLlik serum şoku
Alanya'ya tatili bir anda kabusa dönünce acile koştular! İsviçreli turistlere 71 bin TL'lik serum şoku
Hikayeleri milyonların yüreğine dokundu Türkiyenin konuştuğu aile Anıtkabiri ziyaret etti
Hikayeleri milyonların yüreğine dokundu! Türkiye'nin konuştuğu aile Anıtkabir'i ziyaret etti
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirAlmanya’da parti kapatma ve Türkiye…
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerAzerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Azerbaycan için bir numaralı konu Türkiye
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSosyal Bilimler, YZ ve İbn Haldun Üniversitesi
Dilara Koçak
Dilara KoçakÇocuk reyonundaki ürünler ne kadar sağlıklı?
Asu Maro
Asu MaroTercihlerimize sahip çıkmak
Servet Yıldırım
Servet YıldırımPetrolün yönü değişiyor, belirsizlik değişmiyor
İlgili Haberler
Palu ailesi davasında yargıtay son noktay koydu
Palu ailesi davasında yargıtay son noktay koydu
Eşiyle yasak aşk yaşayan arkadaşına akılalmaz plan Ormana götürüp kadın kıyafetleri giydirdiler
Eşiyle yasak aşk yaşayan arkadaşına akılalmaz plan! Ormana götürüp kadın kıyafetleri giydirdiler
7. katın penceresinde dehşet Genç kadın ayaklarından yakalandı
7. katın penceresinde dehşet! Genç kadın ayaklarından yakalandı
10 soruda Terörsüz Türkiye yasası Teklif kimleri kapsayacak
10 soruda Terörsüz Türkiye yasası! Teklif kimleri kapsayacak?