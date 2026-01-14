Audi’nin araç teslimatı 2025'te düştü

Audi, 2025 yılı otomobil araç teslimat rakamlarını duyurdu. Buna göre Audi’nin araç teslimatları, 2025'te önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 623 bin 551’e düştü. Alman üreticinin elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 36 artarak 223 bine yükseldi.

Ingolstadt merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin'deki araç teslimatlarının geçen yıl yüzde 5 düşerek 617 bin 514’e gerilemesi dikkati çekti. Şirket, Çin'de rekabetin yoğunluğunu koruduğuna işaret etti.

Alman üreticinin Kuzey Amerika teslimatları, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 12,2 düşüşle 202 bin 143’e, Almanya hariç Avrupa'daki satışları ise yüzde 0,5 azalışla 464 bin 46’ya indi. Şirketin Almanya’daki satışları ise yüzde 4 artarak 206 bin 290’a yükseldi. Audi’nin Türkiye’deki satışları ise yüzde 28 arttı.